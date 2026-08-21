Vasco aumenta premiação na Sul-Americana após vaga nas quartas Cruz-Maltino já acumula cerca de R$ 12,7 milhões em premiações

O Vasco está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino venceu o Olimpia por 4 a 1, nesta quinta-feira (20), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, e avançou de fase após o empate por 0 a 0 no jogo de ida, em São Januário. Além da classificação, o clube garantiu uma nova premiação da Conmebol.

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Com a vaga nas quartas de final, o Vasco faturou mais US$ 700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões). Com isso, o Cruz-Maltino já acumula aproximadamente US$ 2,775 milhões (R$ 12,7 milhões) em premiações na Sul-Americana 2026.

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O valor é resultado dos US$ 300 mil pela participação na fase de grupos, dos US$ 375 mil pelas três vitórias na primeira fase, dos US$ 500 mil pela classificação nos playoffs, dos US$ 600 mil pela vaga nas oitavas e, agora, dos US$ 700 mil pelas quartas de final. Os valores e a estrutura de premiação são previstos pela Conmebol.

Jogadores do Vasco comemoram gol do Adson (Foto: Daniel Duarte/AFP)

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Premiação da Sul-Americana 2026

Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,545 milhão)

US$ 300 mil (R$ 1,545 milhão) Vitória na fase de grupos: US$ 125 mil (R$ 643 mil)

US$ 125 mil (R$ 643 mil) Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,575 milhões)

US$ 500 mil (R$ 2,575 milhões) Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,090 milhões)

US$ 600 mil (R$ 3,090 milhões) Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,6 milhões)

US$ 700 mil (R$ 3,6 milhões) Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,12 milhões)

US$ 800 mil (R$ 4,12 milhões) Vice-campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões)

US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões) Campeão: US$ 10 milhões (R$ 50 milhões)

A classificação também coloca o Vasco novamente entre os oito melhores de uma competição internacional após 14 anos. A última vez havia sido em 2012, quando o time chegou às quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Cruz-Maltino foi eliminado pelo Corinthians.

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Na Copa Sul-Americana, por sua vez, a última campanha do Vasco até as semifinais aconteceu em 2011. O time enfrentou a Universidad de Chile na semifinal e acabou eliminado após empatar por 1 a 1 em São Januário e perder por 2 a 0 no Chile.

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Agora, o Vasco aguarda a definição do confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe para conhecer seu adversário nas quartas de final.

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