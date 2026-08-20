Pedro Emanuel exalta atuação do Vasco contra o Olimpia: 'De encher o olho' Treinador destacou personalidade do time após sofrer o primeiro gol

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Olimpia, nesta quinta-feira (20), que garantiu o Vasco nas quartas de final da Sul-Americana, o técnico Pedro Emanuel exaltou a atuação da equipe. O treinador destacou a personalidade do Cruz-Maltino para reagir após sofrer o primeiro gol e afirmou que o time apresentou uma exibição para "encher o olho".

- Amanhã o clube faz 128 anos de existência e era isso que queríamos oferecer para todos. Hoje é um dia para sermos apoiados por tudo que os jogadores se dedicaram. Hoje fizemos uma exibição de encher o olho - afirmou Pedro Emanuel.

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O Vasco saiu atrás no placar após um golaço de Matus, mas não se abalou. Ainda no primeiro tempo, Thiago Mendes e David viraram a partida. Para Pedro Emanuel, a reação mostrou uma evolução importante em relação ao duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

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- Hoje funcionou uma equipe. Uma equipe que entra bem no jogo, teve a primeira oportunidade para fazer o gol, com o Andrés, não faz, leva um golaço, estava em um ambiente difícil. A equipe foi muito competente e tivemos a capacidade que não tivemos no último jogo, que foi não entrar em desespero depois de levar um gol - avaliou.

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O treinador também ressaltou a qualidade ofensiva apresentada pelo Vasco. Depois da virada, Adson marcou o terceiro gol e Spinelli fechou a goleada na etapa final.

- Nosso ataque estava precisando de uma noite como essa. Criamos muito e fizemos quatro gols. Depois que fizemos o terceiro gol passamos a controlar o jogo. Senti que o Olimpia jogou a toalha no chão pela grande partida que fizemos - disse.

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Pedro Emanuel defende atacantes após críticas

O treinador também comentou as críticas que os atacantes do Vasco vêm recebendo ao longo da temporada. Pedro Emanuel reconheceu que a pressão faz parte do futebol, mas pediu equilíbrio nas avaliações.

- Não somos os melhores quando fazemos quatro nem os piores quando levamos três. Tem o equilíbrio em todos os momentos. Sobre os atacantes, é fazer o que eles têm feito: trabalhar. Não serei hipócrita, nos sentimos fragilizados quando somos criticados, mas temos que continuar acreditando no nosso trabalho e no que fazemos - afirmou.

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Pedro Emanuel citou ainda Léo Jardim, que também foi alvo de críticas recentemente, como exemplo de resposta dentro de campo.

- Muita gente criticou o Léo (Jardim), é responder como ele respondeu hoje. Somos um grupo unido, todos celebraram hoje, tenho um enorme orgulho de trabalhar nesse grupo. Tem pressão. Isso faz parte da nossa vida. Só assim seremos melhores - completou.

Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco marcado pelo Adson contra o Olimpia (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

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Vasco não vai abrir mão das competições

Mesmo com a situação delicada no Campeonato Brasileiro, Pedro Emanuel garantiu que o Vasco seguirá tratando todas as competições como prioridade. O Cruz-Maltino está nas quartas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil, além de lutar para se afastar da zona de rebaixamento no Brasileirão.

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- É lógico que tem um sentido de urgência no Brasileirão, é nossa competição maior. Temos a noção que, apesar de estar tudo equilibrado ainda, sei que temos que 'arrepiar' caminho, como costumo dizer. Não foi o jogo da virada como esperava contra o Santos - declarou.

O português também afirmou que não pretende poupar esforços em nenhuma competição.

- Não vou abdicar, mesmo que a direção fale comigo sobre isso. Acho que seria injusto nesse momento e nessa fase abdicarmos seja do que for. Fizemos seis trocas nesse jogo e eles tiveram exibições fantásticas. É isso que alimento na nossa equipe. Todo mundo faz a nossa equipe ser melhor - concluiu.

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