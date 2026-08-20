Vasco goleia o Olimpia de virada e se classifica na Sul-Americana
Cruz-Maltino venceu por 4 a 1 no Paraguai
O Vasco venceu o Olimpia de virada por 4 a 1 e se classificou para as quartas de final da Sul-Americana. O time paraguaio saiu na frente com um golaço de Matus. O Cruz-Maltino virou com Thiago Mendes, David, Adson e Spinelli. O Gigante da Colina espera agora o resultado de River Plate e Independiente Santa Fe, que se enfrentam na próxima quarta-feira (27).
Como foi Olimpia x Vasco?
Time da Virada no Paraguai
O Vasco foi superior ao Olimpia no primeiro tempo, mas pecava nas decisões no terço final. Andrés Gómez teve uma grande chance, mas, ao tentar encobrir o goleiro, acabou chutando o chão. O Olimpia não perdoou e abriu o placar com Esteban Matus, que marcou um golaço de fora da área, sem chances para Léo Jardim. O mérito do Vasco foi não se abater. A equipe manteve a concentração, reagiu e conseguiu virar ainda no primeiro tempo. Primeiro, em uma boa tabela entre David e Thiago Mendes. A bola ficou com o capitão, que bateu colocado no ângulo e encerrou uma sequência de 329 minutos sem gols do clube carioca. Pouco depois, Adson acionou Puma Rodríguez pela direita. O lateral cruzou na medida para David, que apareceu bem na pequena área e, de peito, completou para o fundo da rede.
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Vasco confirma vaga no segundo tempo
No segundo tempo, apesar de o Olimpia ter mais posse de bola e finalizar com frequência, o Vasco encontrava espaços nos contra-ataques e teve chances para encaminhar a classificação. Barros, Thiago Mendes e David, porém, desperdiçaram boas oportunidades. Coube a Adson, em belo chute colocado de fora da área, marcar o terceiro gol e garantir de vez a classificação do Cruz-Maltino.
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O momento-chave da partida foi o gol de empate de Thiago Mendes, que deu tranquilidade ao Vasco para buscar a virada e controlar melhor os rumos do jogo.
Deu aula 🏅
David venceu a disputa com Spinelli pela titularidade e correspondeu em campo. Deu a assistência para Thiago Mendes empatar a partida e, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da virada, sendo decisivo para a reação do Vasco.
Ficou abaixo 📉
Andrés Gómez tomou muitas decisões erradas ao longo da partida. Desperdiçou uma chance importante quando o placar ainda estava em 0 a 0 e, apesar de buscar o jogo e se movimentar bastante, ficou abaixo do que pode entregar.
Não vou ver isso sozinho 🫣
Ainda no primeiro tempo, Andrés Gómez recebeu em profundidade, invadiu a área e ficou cara a cara com o goleiro Olveira. Na tentativa de encobrir o arqueiro, porém, o atacante acabou chutando o chão e desperdiçou uma ótima oportunidade.
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✅ FICHA TÉCNICA
OLIMPIA X VASCO
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - VOLTA
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Defensores Del Chaco
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Héctor Bergalo (URU)
🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)
⚽ Gols: Matus (OLP), Thiago Mendes (VAS), David (VAS) e Adson (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Thiago Mendes (VAS), Ramon Rique (VAS) Andrés Gómez (VAS), Cuesta (VAS), Bentaberry (OLP) e Sandoval (OLP)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Olimpia
Olveira; Cáceres, Bentaberry (Vargas), Gamarra e Matus; Sánchez, Alfaro (Alex Franco) e Cardozo (Sandoval); Delmás, Benítez e Braian Romero (Sebastián Ferreira).
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas) e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique (Tchê Tchê); Adson (Paulo Henrique), Andrés Gómez (Nuno Moreira) e David (Spinelli).
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