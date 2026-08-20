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Vasco volta às quartas de final de uma competição internacional depois de 14 anos

Classificação para as quartas de final da Sul-Americana encerra longo jejum do Cruz-Maltino em torneios internacionais

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 23:39
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Jogadores do Vasco comemoram gol do Adson
Jogadores do Vasco comemoram gol do Adson (Foto: Daniel Duarte/AFP)

O Vasco vai voltar a disputar as quartas de final de uma competição internacional depois de 14 anos. A classificação sobre o Olimpia, nesta quinta-feira (20), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, encerrou um longo jejum do Cruz-Maltino em torneios continentais.

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A última vez que o Vasco havia chegado às quartas de final de uma competição internacional foi em 2012, na Libertadores. Naquele ano, o time foi eliminado pelo Corinthians após empate por 0 a 0 no jogo de ida, em São Januário, e derrota por 1 a 0 na volta, no Pacaembu.

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Um ano antes, em 2011, o Vasco havia alcançado uma fase ainda mais avançada. Na Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino chegou às semifinais, mas acabou eliminado pela Universidad de Chile. Após empate por 1 a 1 em São Januário, perdeu por 2 a 0 no Chile.

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Desde então, o clube não havia voltado a disputar as quartas de final de uma competição internacional. O jejum chegou ao fim nesta quinta-feira, com a classificação sobre o Olimpia.

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Agora, o Vasco aguarda a definição do confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. O vencedor do duelo será o próximo compromisso do Cruz-Maltino no torneio.

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Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco marcado pelo Adson contra o Olimpia
Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco marcado pelo Adson contra o Olimpia (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

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Vasco também avança na Copa do Brasil

Se internacionalmente o Vasco convivia com um longo período sem alcançar as fases mais avançadas, o cenário é diferente na Copa do Brasil.

Em 2024, o Cruz-Maltino voltou a disputar uma semifinal da competição depois de 13 anos sem chegar às quartas de final. Naquele ano, acabou eliminado pelo Atlético-MG.

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Em 2025, o Vasco foi ainda mais longe e chegou à final da Copa do Brasil, mas terminou com o vice-campeonato após ser derrotado pelo Corinthians.

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Em 2026, o time novamente está entre os oito melhores da competição. O adversário nas quartas de final será o Vitória, com o primeiro jogo marcado para a próxima quarta-feira (26), no Maracanã ou em São Januário, e a volta no Barradão, em Salvador.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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