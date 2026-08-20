Thiago Mendes destaca postura do Vasco para classificação: 'Cabeça no lugar' Capitão marcou o segundo gol cruz-maltino no primeiro tempo

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Olimpia, nesta quinta-feira (20), que garantiu o Vasco nas quartas de final da Sul-Americana, o volante e capitão Thiago Mendes destacou a execução do plano de jogo e a força do Cruz-Maltino para reagir após sair atrás no placar. O jogador foi responsável pelo gol que colocou a equipe em vantagem ainda no primeiro tempo.

Para Thiago Mendes, o Vasco conseguiu colocar em prática aquilo que havia sido trabalhado durante os treinamentos, mesmo atuando fora de casa.

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- Acho que nós colocamos o nosso plano em jogo. O que foi feito aqui foi treinado e nós temos o resultado positivo daqui hoje. Sabemos que ia ser um jogo difícil, jogando no campo adversário, mas deu tudo certo e saímos classificados - afirmou.

O capitão também apontou a vontade como um dos principais fatores para a classificação. Depois da derrota para o Bahia no último domingo, pelo Brasileirão, o Vasco precisava reagir diante do Olimpia para seguir vivo na competição continental.

- Eu acho que é a vontade. Acho que a vontade prevaleceu para o nosso time. Nós vínhamos de um mau resultado no Brasileirão e acho que temos que dar a volta por cima. Trabalhamos para isso, para as coisas de fora não poderem afetar nossa equipe dentro de campo, e hoje deu tudo certo - disse.

Thiago ainda ressaltou a concentração do elenco para superar as dificuldades e garantir a vaga nas quartas de final.

- Acho que todo mundo está com a cabeça no lugar, trabalhou para chegar aqui e dar seu máximo e sair com a classificação - completou.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas) e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique (Tchê Tchê); Adson (Paulo Henrique), Andrés Gómez (Nuno Moreira) e David (Spinelli).