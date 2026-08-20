Thiago Mendes destaca postura do Vasco para classificação: 'Cabeça no lugar'
Capitão marcou o segundo gol cruz-maltino no primeiro tempo
Após a vitória por 4 a 1 sobre o Olimpia, nesta quinta-feira (20), que garantiu o Vasco nas quartas de final da Sul-Americana, o volante e capitão Thiago Mendes destacou a execução do plano de jogo e a força do Cruz-Maltino para reagir após sair atrás no placar. O jogador foi responsável pelo gol que colocou a equipe em vantagem ainda no primeiro tempo.
Para Thiago Mendes, o Vasco conseguiu colocar em prática aquilo que havia sido trabalhado durante os treinamentos, mesmo atuando fora de casa.
- Acho que nós colocamos o nosso plano em jogo. O que foi feito aqui foi treinado e nós temos o resultado positivo daqui hoje. Sabemos que ia ser um jogo difícil, jogando no campo adversário, mas deu tudo certo e saímos classificados - afirmou.
O capitão também apontou a vontade como um dos principais fatores para a classificação. Depois da derrota para o Bahia no último domingo, pelo Brasileirão, o Vasco precisava reagir diante do Olimpia para seguir vivo na competição continental.
- Eu acho que é a vontade. Acho que a vontade prevaleceu para o nosso time. Nós vínhamos de um mau resultado no Brasileirão e acho que temos que dar a volta por cima. Trabalhamos para isso, para as coisas de fora não poderem afetar nossa equipe dentro de campo, e hoje deu tudo certo - disse.
Thiago ainda ressaltou a concentração do elenco para superar as dificuldades e garantir a vaga nas quartas de final.
- Acho que todo mundo está com a cabeça no lugar, trabalhou para chegar aqui e dar seu máximo e sair com a classificação - completou.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas) e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique (Tchê Tchê); Adson (Paulo Henrique), Andrés Gómez (Nuno Moreira) e David (Spinelli).
Vasco
Dê suas notas: Vasco põe fim a seca de gols se e classifica na SulaHá 59 minutos
Vasco
Vasco goleia o Olimpia de virada e se classifica na Sul-AmericanaHá 1 hora
Fora de Campo
Thiago Mendes chama atenção em Olimpia x Vasco: 'Merecia'Há 2 horas
Fora de Campo
Gol perdido em Olimpia x Vasco revolta torcedores: 'Não é possível'Há 2 horas
Vasco
Veja gols de Olimpia x Vasco: Cruz-Maltino goleia no ParaguaiHá 2 horas
Vasco
Vasco está definido para o jogo decisivo contra o Olimpia; veja a escalaçãoHá 4 horas
Mais LANCE!