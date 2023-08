São Januário está impedido de receber público pelo Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, desde o dia 23 de junho, por causa dos incidentes de violência ocorridos após a derrota do Vasco para o Goiás. A Justiça acatou denúncia do Ministério Público, que solicitou a interdição baseado no relatório do juiz de plantão Marcello Rubioli, que estava no estádio no dia da confusão. Rubioli argumentou que a proximidade com a Barreira do Vasco aumenta o clima de insegurança do local.