Vasco visita o Mirassol em busca de vitória e redenção contra paulistas

O Vasco vai se tornar o primeiro time carioca da história à visitar o Mirassol no Estádio Maião, no Interior Paulista, neste sábado (2). No duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino tenta conquistar sua terceira vitória enfrentando um adversário paulista fora de casa.

Em 24 partidas pela Série A desde 2017, o Gigante da Colina conquistou apenas duas vitórias, teve sete emptates e sofreu 15 derrotas. No entanto, a equipe comandada por Fernando Diniz conseguiu quebrar o jejum pouco antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes ao vencer o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis.

No duelo válido pela pela 12ª rodada do Brasileirão, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti marcaram para o Cruz-Maltino, enquanto Ryan Francisco descontou para o Tricolor Paulista. O confronto marcou a primeira vitória como visitante de Fernando Diniz em sua segunda passagem pelo Vasco.

Rayan comemorando um dos gols do Vasco na vitória sobre o São Paulo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Desfalques e volta de lesão

O Vasco luta para respirar dentro do Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ainda não venceu desde a parada para a Copa do Mundo de Clubes e está em busca de sua primeira vitória neste período. Em seis jogos em todas as competições, a equipe comandada por Fernando Diniz teve quatro empates e duas derrotas.

Além disso, o técnico Fernando Diniz terá alguns desfalques para a partida. Léo Jardim foi expulso e Paulo Henrique recebeu o segundo cartão amarelo no jogo contra o Internacional, portanto, ambos estão fora do duelo por suspensão. Com isso, Daniel Fuzato assume a meta e Pumita assume a lateral-direita.

Por outro lado, Coutinho voltou de lesão após ter ficado 15 parado por conta de dores na panturilha. Com isso, ele poderá iniciar o confronto ao lado de Rayan e Vegetti.