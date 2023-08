Antes do julgamento na Justiça comum, o Vasco também terá uma batalha no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Nesta quinta-feira (24), o clube será réu no Pleno do STJD, que vai julgar o recurso da Procuradoria, que pediu o aumento da punição ao Cruz-Maltino. No julgamento anterior, o Vasco que quatro jogos com portões fechados (já cumpridos) por causa dos episódios de violência após a derrota para o Goiás.