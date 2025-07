O Vasco se aproximou da contratação de Andrés Gomez. O atacante de 22 anos atua pelos lados do campo e chega para reforçar as posições ocupadas principalmente por Rayan e Nuno Moreira. O Vasco tenta o empréstimo do atacante junto ao Rennes, da França.

continua após a publicidade

Andrés Gomez está no Rennes desde 2024 (Foto: Reprodução / X)

Andrés Gomez está no clube desde o ano passado, mas disputou apenas 19 partidas no time francês. Um breve comparativo ressalta a diferença dos números para a sua passagem pelo Real Salt Lake City, dos Estados Unidos. Pela equipe norte-americana, o colombiano atingiu seus melhores números da carreira em 2024.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Foram 25 jogos disputados, com 21 participações diretas em gol. Ao todo, Gomez disputou 65 jogos pelo Real Salt Lake City, com 15 gols marcados e 15 assistências. A estratégia do Vasco é negociar o empréstimo do atacante do clube francês.

continua após a publicidade

Na quarta-feira, o jornalista colombiano Pipe Sierra informou que o atacante vê com bons olhos a saída do Rennes. Por outro lado, o jogador de 22 anos quer seguir na Europa e, no momento, vê o Vasco como um "plano B". No continente europeu, Mallorca e Rayo Vallecano, ambos da Espanha, demonstraram interesse no jogador.

Quem é Andrés Gomez

Andrés Gomez foi revelado pelo Millionarios, da Colômbia em 2021. Dois anos depois, foi vendido para o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 3,5 milhões de dólares na época. Ao todo, o atacante colombiano marcou 15 gols e deu 15 assistências pela equipe norte-americana em 65 jogos.

continua após a publicidade

Com o bom desempenho no time dos Estados Unidos, o atacante foi para a Europa em 2024. O Rennes, da França, desembolsou 10 milhões de euros para ter o jovem jogador em seu elenco. Em sua primeira temporada, disputou 19 jogos pelo clube e marcou três gols.

➡️ Diniz sai em defesa de Vegetti após empate do Vasco: ‘Acredito no potencial dele’

Andrés Gomez comemora gol marcado pela seleção da Colômbia (Foto: Reprodução / X)

Andrés Gomez também se tornou jogador da seleção colombiana. Ele fez sua estreia em dezembro de 2023 em um amistoso com a Venezuela. Em seu segundo jogo defendo o seu país, marcou o primeiro gol com a camisa da seleção, em um amistoso contra o México.

Gomez voltou a jogar pela Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Contra o Uruguai, entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo e balançou as redes nos acréscimos, marcando seu segundo gol pela seleção colombiana.

Números do atacante

Andrés Gomez na carreira:

145 jogos (92 titular) 30 gols 20 assistências 168 minutos para participar de gol 1.8 finalizações por jogo (0.8 no gol) 0.9 passes decisivos por jogo 1.3 dribles certos por jogo 0.5 faltas sofridas por jogo 37% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.79

Andrés Gomez na última temporada: