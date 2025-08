Clube gigante do Rio de Janeiro pode ficar fora do NBB; entenda

A fase de incertezas no futebol parece ter chegado também no basquete do Vasco da Gama. Após dois anos do retorno, o clube carioca pode voltar a ser ausência na próxima temporada do NBB. Segundo o perfil "Blog Turnover", especialista na categoria, o Cruz-Maltino enfrenta problemas para encontrar novos patrocinadores para o projeto.

Para marcar presença na elite do basquete nacional, o Vasco se tornou parte do NBB em 2016 e garantiu sua participação por três temporadas inteiras. Após esse período, a equipe anunciou a saída da competição e se manteve fora até maio de 2023, quando confirmou seu retorno para a principal liga nacional.

O projeto foi possível pela parceria com o R10 Score, aplicativo estatísticas esportivas, que completava o nome da equipe no NBB: R10 Score Vasco. A saída dos principais patrocinadores, então, deixou incerta a permanência do clube carioca na liga nacional.

A pré-inscrição para a próxima temporada do NBB foi realizada pelo clube. Apesar disso, a vaga só poderá ser garantida caso o Vasco apresente as garantias financeiras pedidas pela entidade. A equipe ainda não conseguiu fechar novos acordos de patrocínio que mantenham o projeto do basquete cruz-maltino.

Como foram as temporadas do Vasco no NBB?

O desempenho do Vasco não deixou a desejar nas duas temporadas em que disputou. Logo na reestreia no NBB, o clube garantiu a permanência no topo da tabela e terminou a temporada de 2023/24 na quarta colocação, atrás apenas de Flamengo, Franca e Minas. Na edição, ainda disputaram a Copa Super 8, em que se classificam apenas os mais bem colocados no primeiro turno.

A boa fase se manteve ao varrer o Pinheiros em dois jogos pela estreia dos playoffs. Na sequência, o Cruz-Maltino sofreu uma intensa série contra o Bauru e terminou com a dura eliminação nas quartas de final.

A temporada seguinte foi marcada por alguns percalços, com a quinta posição como a melhor alcançada. O clube carioca registrou uma campanha de 18 vitórias e 16 derrotas, terminando na oitava colocação. Nos playoffs, o Vasco passou com tranquilidade pelo São José, mas a trava aconteceu nas quartas mais uma vez. Contra o líder - e futuro campeão - Minas, a equipe não conseguiu emplacar nenhuma vitória e foi eliminado.