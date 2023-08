Diferentemente do que as autoridades afirmam, a reportagem do Lance! acompanha faz a cobertura das partidas do Vasco, sobretudo presencialmente, nas partidas como mandante e jamais presenciou "violência ou insegurança" por conta das comunidades do Arará, Barreira do Vasco e Tuiuti. Muito pelo contrário, as redondezas proporcionam um grande pré-jogo, onde os vascaínos podem "fazer aquela resenha tomando uma gelada". O clube repudiou esta manifestação do Judiciário (relembre aqui).