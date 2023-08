Essa decisão foi tomada pelo juiz Bruno Arthur Mazza do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, após um pedido do Ministério Público. A promotoria levou em consideração o relatório do juiz de plantão Marcello Rubioli, que estava em São Januário naquele dia. No texto, Rubioli alegou que o clima de insegurança de São Januário é culpa da Barreira do Vasco, comunidade que é vizinha do estádio.