O estádio não pode receber público desde o jogo contra o Goiás, no dia 22 de junho, quando parte da torcida cruz-maltina atirou sinalizadores no gramado e gerou uma confusão generalizada. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma punição ao Vasco de 30 dias com São Januário fechado, e, no dia 5 de julho, estabeleceu quatro jogos com portões fechados (Cuiabá, Cruzeiro, Athletico-PR e Grêmio).