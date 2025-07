Vasco lança coleção exclusiva que une tradição e streetwear

O Vasco lançou nesta quinta-feira (31), em colaboração inédita com a marca carioca Thug Nine, uma coleção exclusiva que mistura o legado histórico do clube com a estética do streetwear urbano. A parceria é uma fusão autêntica entre o esporte e a cultura de rua, refletindo tanto o passado glorioso do time quanto a influência da moda street que conquistou gerações ao redor do mundo.

A nova linha de roupas, que mescla a cruz de malta, símbolo icônico do Vasco, com a estética da Thug Nine, traz um olhar moderno sobre o legado do clube. A marca carioca é conhecida por sua forte ligação com a cena hip hop de Los Angeles, especialmente nos anos 90, e essa influência é evidente nas peças da coleção. Ao mesmo tempo, a coleção não perde o foco nas raízes vascaínas, trazendo elementos do clube de forma discreta, porém marcante.

Coleção exclusiva do Vasco com a Thug Nine (Foto: Divulgação/Vasco)

A coleção foi desenvolvida para conectar o Vasco não apenas com seus torcedores tradicionais, mas também com novas gerações, especialmente aquelas que fazem parte do movimento streetwear. A ideia é aproximar o clube de diferentes públicos, engajando tanto os fãs mais antigos quanto os jovens que seguem as tendências de moda urbana.

Voltada para públicos masculino e feminino, a coleção inclui uma variedade de peças, como tracksuits, regatas, shorts, croppeds, bonés e até pochetes. Cada item foi cuidadosamente pensado para representar a fusão entre o estilo urbano e o esporte, mantendo o conforto e a estética que caracterizam o streetwear moderno.

As peças de roupa e acessórios estão disponíveis a partir desta quinta-feira no site oficial da Thug Nine e também nas lojas físicas do Vasco.