Com a manutenção da decisão por parte do STJD, o Vasco poderá contar com a sua torcida no próximo jogo como mandante, que será no dia 16 de setembro, contra o Fluminense, ainda sem local definido. O Maracanã vai fechar a partir de sábado por tempo indetermidado, enquanto São Januário está impedido pela Polícia Militar de receber clássicos.