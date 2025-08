O próximo adversário é uma novidade na história do Vasco. Trata-se do Mirassol. Os clubes nunca se enfrentaram em toda a existência de ambos no futebol.

continua após a publicidade

➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO VASCO NO MERCADO DA BOLA

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Diferentemente do Vasco, o Mirassol vive uma boa no Brasileirão. Atualmente, a equipe paulista tem 25 pontos em 15 jogos.

Já o Vasco, por sua vez, segue na luta para respirar longe da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino está em busca da primeira vitória após a Copa do Mundo de Clubes. Ao todo já são quatro empates e duas derrotas em seis jogos.

➡️ Vasco se aproxima de extensão e valorização contratual de Rayan

➡️ Mirassol x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

continua após a publicidade

'Mirassol é um grande exemplo'

Na última entrevista coletiva, o presidente cruz-maltino, Pedrinho, rasgou elogios ao Mirassol. Aos ser questionado sobre contratações e estrutura, o dirigente afirmou que se reforçasse o time com os 11 jogadores da equipe paulista, a torcida cruz-maltina não iria gosta.

- O Mirassol é um grande exemplo. Faz um trabalho excepcional, que é muito estruturado, tem um ótimo treinador, mas se você pegasse os 11 jogadores do Mirassol, se eu contratasse para o Vasco? A torcida não iria gostar - afirmou Pedrinho.

continua após a publicidade

Mirassol é o próximo adversário do Cruz-Maltino na temporada (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Vasco e Mirassol jogam no início da noite deste sábado (2), às 18h30, no Estádio Campos Maia. A bola rola pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.