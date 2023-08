O Vasco cumpriu os quatro jogos com portões fechados, mas a Procuradoria do STJD achou pouco e entrou com um recurso no Pleno para aumentar a punição. O julgamento deve ocorrer apenas na semana que vem e não implicaria no jogo do próximo domingo (20), contra o Atlético-MG. A partida está marcada para o Maracanã por causa de uma liminar obtida pelo Cruz-Maltino. No entanto, o Flamengo entrou com um recurso buscando impedir a realização do jogo no estádio.