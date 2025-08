Mirassol x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mirassol e Vasco se enfrentam neste sábado (2), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol. O confronto, que é válido pela 18ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do Premiere.

continua após a publicidade

➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO VASCO NO MERCADO DA BOLA

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Ficha do jogo MIR VAS Brasileirão 18ª rodada Data e Hora sábado, 2 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília) Local Estádio Campos Maia, Mirassol (SP) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) Var Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

O Vasco segue na luta pela primeira vitória após a Copa do Mundo de Clubes. O Cruz-Maltino entrou em campo em seis jogos. Nos dois primeiros foi derrotado pelo Botafogo e pelo Independiente del Valle. Nos outros confrontos empatou com o Grêmio, Indpendiente del Valle, Internacional e CSA.

➡️ Vegetti se tornou um problema para o Vasco? Veja números recentes do atacante

Vasco empatou com o CSA no meio da semana (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Vasco:

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X VASCO

18ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Campos Maia, Mirassol (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA);

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Felipe Jonatan, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Negueba, Alesson (Edson Carioca) e Chico da Costa.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Daniel Fuzato; Puma Rodríguez (Paulo Ricardo), João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Nuno Moreira e David (Coutinho); Vegetti.