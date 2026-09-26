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Quando a Almirante S.A. assume a SAF do Vasco? Veja os próximos passos

Proposta de Marcos Lamacchia venceu o processo competitivo nesta sexta-feira (25)

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 04:00
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Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras
Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras (Foto: Reprodução)

A Almirante S.A., grupo liderado por Marcos Lamacchia, ainda não assumirá imediatamente o controle da SAF do Vasco. Apesar de ter sido declarada vencedora do processo competitivo pela aquisição de 90% da SAF nesta sexta-feira (25), a operação ainda depende de uma série de etapas legais e internas do clube para ser concluída.

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Conselho Deliberativo é o próximo passo

O primeiro passo agora é a análise da proposta e do contrato pelos membros do Conselho Deliberativo. Depois desse período, o presidente, João Riche, deverá convocar uma reunião para que os conselheiros votem a operação. A proposta precisará ser aprovada pelo Conselho Deliberativo antes de avançar para a etapa seguinte. Caso não seja aprovada na primeira votação, o rito prevê outras duas oportunidades para uma nova análise pelos conselheiros.

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Se o Conselho der o aval, a operação seguirá para a Assembleia Geral do Vasco. Nessa etapa, os sócios estatutários terão a responsabilidade de aprovar ou rejeitar a proposta. Diferentemente do Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral terá uma única votação, e o resultado será acatado.

Quando a Almirante S.A. assume?

Ainda não há uma data definida para a transferência efetiva do controle da SAF para a Almirante S.A. Antes disso, será necessário concluir os procedimentos judiciais relacionados à arrematação e aos ativos, além das aprovações dentro do clube.

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Após o leilão desta sexta-feira, o presidente Pedrinho afirmou que todas as etapas serão conduzidas com cuidado e transparência, mas pediu celeridade na convocação do Conselho Deliberativo.

Já Mario Junqueira, sócio da Almirante S.A., reforçou que o grupo aguarda justamente a definição do Conselho para avançar na preparação da nova administração da SAF.

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- Neste primeiro momento, há o trâmite legal. Teremos os autos de arrematação e a questão dos ativos, mas precisamos dos conselheiros agora. Depois que o Conselho aprovar e tivermos essa definição, faremos o trabalho de administração do Vasco. Somente após a aprovação do Conselho; precisamos da definição dessa data.

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Segundo apuração do Lance!, internamente existe a expectativa de aprovação da proposta nas duas instâncias do clube. Caso isso aconteça e sejam concluídos os demais procedimentos legais, a transação poderá ser efetivada e a Almirante S.A. passará a comandar os 90% da SAF que estão sendo adquiridos por cerca de R$ 4 bilhões.

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