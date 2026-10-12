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Sem Colidio, Vasco busca alternativa para montar ataque contra o Boca Juniors; veja provável escalação

Atacante não está inscrito na Sul-Americana por uma regra da competição

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 19:05
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Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

O Vasco terá uma mudança no ataque para o duelo contra o Boca Juniors, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Sem poder contar com Facundo Colidio, que não está inscrito na competição pelo clube carioca devido a uma regra da Conmebol relacionada à sua permanência na lista de inscritos do River Plate, seu ex-clube, o técnico Pedro Emanuel deve escalar Adson entre os titulares.

➡️ Boca Juniors x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Com isso, o Cruz-Maltino deve entrar em campo com a seguinte formação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Adson e Bruno Duarte.

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➡️ Vasco e Boca Juniors apostam em ídolos na gestão do futebol

Jogadores do Vasco comemoram gol do Adson
Jogadores do Vasco comemoram gol do Adson (Foto: Daniel Duarte/AFP)

➡️ Vasco e Boca Juniors apostam em ídolos na gestão do futebol

Vasco chega embalado para o confronto

O Vasco chega ao compromisso diante dos argentinos com uma sequência de cinco jogos sem derrota. Na partida mais recente, a equipe empatou por 0 a 0 com o Remo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time venceu o Botafogo por 2 a 1, também pela competição nacional.

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Além da ausência de Colidio, Pedro Emanuel terá outros desfalques para o confronto. Barros e Spinelli seguem fora por problemas físicos. Johan Rojas e Carlos Cuesta também não viajaram com o elenco para a Argentina.

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Por outro lado, Bruno Duarte e Brenner, que não estiveram à disposição no empate contra o Remo, voltam a ficar disponíveis para a comissão técnica.

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