Quase vendido para o Fenerbahçe, GB tem agradado Fernando Diniz e pode se tornar um reforço no Vasco para o restante da temporada. O atacante revelado pelo Cruz-Maltino chegou a embarcar rumo à Turquia, mas viu a venda não ser sacramentada.

GB foi reprovado nos exames médicos no Fenerbahçe, que indicaram uma provável lesão no joelho. O atacante voltou para o Brasil, treinou separado e foi reintegrado à base.

Os exames do Fenerbahçe apontaram que GB tinha um desgaste no ligamento cruzado anterior do joelho direito, o que potencializa o risco de um rompimento. O tratamento mais indicado é a intervenção cirúrgica. No entanto, o Departamento Médico do Vasco bancou que não tinha necessidade de uma nova cirurgia, uma vez que não fazia sentido operar pelo risco sendo que o jogador sequer poderia se lesionar.

Agora com o período de treinamentos, Diniz está tendo a oportunidade de acompanhar GB mais de perto. Desde que chegou ao Vasco, o técnico optou por recuperar e potencializar os principais jogadores do elenco, que já vinham sendo utilizados por Carille e Felipe.

GB chegou a estar entre os relacionados para partida contra o São Paulo, em que o Vasco venceu por 3 a 1, no Morumbis. Porém, o atacante não saiu do banco de reservas.

GB é um dos destaques da base do Vasco em 2025 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Destaque da base em 2025

Nesta temporada, GB é um dos principais jogadores da base do Vasco. Ao todo foram nove gols em 16 partidas. Entre os profissionais, o atacante esteve em campo em dois jogos, mas não balançou a rede.

GB entre os profissionais do Vasco

GB foi lançado nos profissionais em 2023. De lá para cá foram oito partidas. A primeira e única vez que balançou a rede foi contra o Bragantino no ano passado. Na ocasião, o Vasco empatou com o Massa Bruta em 2 a 2.