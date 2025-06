‘Clube de Vantagens do Gigante’ fortalece vínculo com torcedor com Vasco e movimenta consumo com parceiros

Lançado oficialmente em maio, o "Clube de Vantagens do Gigante", programa de benefícios exclusivo para sócios-torcedores do Vasco, já demonstra resultados expressivos em seus primeiros 30 dias no ar. Com mais de 140 marcas parceiras, entre elas nomes de peso como Drogasil, Netshoes, Kinoplex e Magazine Luiza, a plataforma tem se mostrado uma ferramenta eficaz para geração de valor ao torcedor e para o fortalecimento do ecossistema comercial do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O funcionamento é simples: o sócio acessa o Clube com o mesmo login usado no site oficial do Gigante, escolhe o parceiro desejado e utiliza o benefício diretamente. Além dos tradicionais descontos, a plataforma oferece também cashback, devolvendo parte do valor gasto em compras, com repasse via PIX.

Números importantes em menos de um mês:

• 34.756 visitas à plataforma

• 5.524 interações com marcas parceiras

• Cerca de 10% de conversão em compras

continua após a publicidade

🔥 Em alta no Vasco

➡️ NOVA CAMISA 1 DO VASCO

➡️ VP jurídico revela conversas com novo investidor para SAF

➡️ Por que Leandrinho ainda não se reapresentou no Vasco?

De acordo com dados internos, o valor médio em compras por utilização foi de R$ 176,53, com uma economia média por utilização de R$ 58,55. Na média individual, cada usuário economizou R$ 75,33, demonstrando o real impacto da plataforma no bolso do torcedor.

continua após a publicidade

Além das vantagens diretas, o projeto inclui ainda sorteios mensais de prêmios e experiências exclusivas, reforçando o engajamento contínuo dos sócios com a plataforma e com o clube. Segundo Carlos Amodeo, CEO da Vasco SAF, o principal objetivo vai além dos descontos.

- Queremos estreitar o relacionamento com o sócio-torcedor, mapear o comportamento de consumo da nossa base e oferecer experiências cada vez mais conectadas à identidade vascaína - explicou o CEO da SAF do Vasco.

Os próximos passos incluem:

• Integração com login único para todas as plataformas do Vasco

• Expansão de parceiros com foco fora do Rio de Janeiro

• Ativações exclusivas e experiências imersivas ligadas ao clube

O "Clube de Vantagens do Gigante" é mais do que um benefício adicional, é uma estratégia de fidelização, inteligência de dados e valorização do torcedor que transforma paixão em poder de consumo.

➡️ Vasco lança nova camisa para 2025 e tem jogadores como modelos; veja detalhes