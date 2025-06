O Club de Regatas Vasco da Gama é uma das instituições mais tradicionais do futebol brasileiro, com rica história nacional e internacional. Sua trajetória inclui conquistas expressivas e participações em torneios de caráter mundial, mesmo antes da criação do atual formato da FIFA. Com tradição, estrutura e base sólida, o clube esteve presente em diferentes eras de competições globais. O Lance! responde quantos Mundiais o Vasco disputou?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ainda que o reconhecimento oficial da FIFA para o Mundial de Clubes tenha começado apenas no ano 2000, diversas competições anteriores carregam valor simbólico e foram consideradas intercontinentais por torcedores, clubes e até pela imprensa internacional. O Vasco, por sua importância e força esportiva, foi figura constante nesse cenário.

O clube participou de eventos que reuniram campeões da América do Sul, Europa e outras regiões, seja em caráter amistoso, competitivo ou semi-oficial. Alguns desses torneios precederam o formato atual, mas serviram como embrião da ideia de um verdadeiro campeonato mundial de clubes. Por isso, fazem parte da história vascaína no cenário global.

continua após a publicidade

No total, o Vasco disputou quatro competições de âmbito mundial ou intercontinental: o Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer (1953), o Torneio de Paris (1957), a Copa Intercontinental (1998) e o Mundial de Clubes da FIFA (2000).

Quantos Mundiais o Vasco disputou?

1953: Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer

Disputado no Brasil, o torneio de 1953 reuniu grandes clubes do continente europeu e sul-americano. O Vasco representou o Brasil como um dos clubes mais importantes da época. A competição foi organizada com o objetivo de testar um modelo de torneio internacional de alto nível, reunindo adversários de peso. Embora o Vasco não tenha conquistado o título, sua participação é lembrada como parte do pioneirismo brasileiro em competições intercontinentais.

continua após a publicidade

1957: Torneio de Paris

Em 1957, o Vasco foi convidado a participar do tradicional Torneio de Paris, na França. Na decisão, enfrentou o poderoso Real Madrid, que contava com astros como Di Stéfano. Em um jogo histórico, o Vasco venceu por 4 a 3, resultado que lhe rendeu destaque internacional e levou muitos a considerar aquela conquista como um título mundial simbólico. A vitória sobre um dos maiores times da história foi celebrada como um feito grandioso.

1998: Copa Intercontinental (o antigo Mundial)

Com a conquista da Copa Libertadores de 1998, o Vasco garantiu vaga na tradicional Copa Intercontinental, disputada em jogo único no Japão. O adversário foi novamente o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões da UEFA. A partida foi equilibrada, mas os espanhóis venceram por 2 a 1, com gols de Raúl e um gol contra de Nasa. Apesar do revés, a presença do Vasco no duelo mais prestigiado entre campeões continentais reforçou seu status internacional.

2000: Copa do Mundo de Clubes da FIFA

Na edição inaugural do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Brasil, o Vasco participou como representante da América do Sul, com base no título da Libertadores de 1998. No grupo sediado no Rio de Janeiro, superou adversários como Manchester United e Necaxa para garantir vaga na grande final. A decisão, no Maracanã, foi contra o Corinthians. Após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, o Vasco perdeu nos pênaltis por 4 a 3, ficando com o vice-campeonato mundial.

Total de mundiais disputados pelo Vasco

Considerando competições com caráter intercontinental ou mundial, o Vasco da Gama participou de quatro edições históricas:

1953 – Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer

1957 – Torneio de Paris (campeão)

1998 – Copa Intercontinental (vice)

2000 – Copa do Mundo de Clubes da FIFA (vice)

Mesmo com apenas uma dessas conquistas reconhecida como título simbólico, o Vasco mostrou presença e competitividade em diferentes momentos do futebol internacional.