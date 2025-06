VP do Vasco revela conversas avançadas com novo investidor para SAF

O vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, revelou a existência de conversas com um novo investidor que quer comprar ações da SAF do clube.

De acordo com o VP, ainda não existem valores ou um avanço maior nestas conversas e negociações. O dirigente falou sobre o assunto em entrevista ao canal "Fanático Vascaíno".

- Eu entendo a ansiedade do torcedor. Existe um movimento político que está fomentando esse "vende logo, vende logo!". Que são as mesmas pessoas que participaram do processo de venda para a 777. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada, não vamos. Estamos buscando um investidor, mas na nossa cabeça, o processo de busca e como o investidor foi encontrado na gestão passada, para a gente não funciona. Na prática a gente viu que não funciona - explicou Felipe Carregal.

Felipe Carregal falou sobre interesse de investidor (Foto: Reprodução/VascoTV)

Relatório aponta aumento da dívida do Vasco em R$ 350 milhões

Recentemente, o Vasco como SAF e clube associativo apresentaram resultados financeiros positivos à Justiça. O período que consta no relatório contempla os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Segundo o Relatório Mensal de Atividades, elaborado pela Wald Administração Judicial e K2, o Vasco aumentou a dívida em R$ 350 milhões desde a criação da SAF, em 2022. Por outro lado, a empresa fechou abril com R$ 29,9 milhões em caixa. Nos primeiros quatro meses de 2025, o futebol arrecadou aproximadamente R$ 124 milhões.

- Proposta oficial, concreta, com valores, não (chegou). Tem investidor mais avançado no momento. Faz parte do processo. Esse que está avançado está numa fase de análise de documentação financeira - completou o VP jurídico do Vasco.