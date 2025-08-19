O uruguaio Puma Rodríguez vive um novo momento no Vasco da Gama. Lateral-direito de origem, o jogador tem ganhado oportunidades sob o comando de Fernando Diniz em uma função diferente: atuando como ponta.

A mudança tática surgiu em meio à boa fase de Paulo Henrique, atual titular da lateral-direita, que se firmou na posição e vem sendo peça importante no time cruzmaltino. Sem espaço em sua função de origem, Puma foi realocado para o ataque e tem aproveitado as chances que surgem.

Na goleada do Vasco sobre o Santos por 6 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro, Puma entrou no segundo tempo e quase marcou um golaço, em bela jogada que contou com participação de Paulo Henrique, mas parou por ótima defesa do goleiro Gabriel Brazão.

A versatilidade demonstrada pelo uruguaio pode ser determinante para sua permanência em São Januário. Durante a atual janela de transferências, surgiram rumores de que o jogador poderia deixar o clube, em busca de mais minutos em campo e com objetivo de seguir sendo convocado para a seleção uruguaia — sonho que ainda alimenta, com os olhos voltados para a Copa do Mundo de 2026.

Puma Rodríguez chegou ao Vasco no começo de 2023, vindo do Nacional, do Uruguai. Desde então, disputou 97 partidas com a camisa do Gigante da Colina, anotando sete gols e distribuindo sete assistências. Já havia atuado como ponta em alguns momentos da temporada passada, diante da carência de opções no setor ofensivo.

Puma Rodríguez em campo pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Agora, sob o comando de Fernando Diniz, o jogador ganha nova chance para mostrar seu valor em uma função mais avançada, onde pode explorar sua finalização e ter uma menor responsabilidade no setor defensivo, que é uma de suas carências.

A expectativa é que o camisa 2 siga sendo uma alternativa importante no elenco vascaíno, seja como opção no ataque ou como substituto natural na lateral. E quem sabe, com boas atuações, Puma possa estar no grupo celeste rumo a Copa do Mundo 2026.