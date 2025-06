Com o Super Mundial de Clubes acontecendo, os campeonatos de elite do futebol masculino estão paralisados. Com isso, clubes que não estão no torneio deram folga para os seus jogadores. Veja abaixo quando seu time retorna aos treinos e quando entra em campo novamente!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Equipes no Mundial

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão nos Estados Unidos para a disputa do Super Mundial. Com isso, não tiveram folga no mês de junho.

Atlético-MG

Os jogadores do Atlético iriam retornar a princípio nesta sexta-feira (27), porém o clube fez um combinado com os atletas. Caso o time vencesse os dois últimos jogos antes da pausa para o Super Mundial, a folga aumentaria. Com isso, o elenco atleticano se apresenta na segunda-feira (30).

continua após a publicidade

Até então, o Atlético não possui jogos-treinos ou amistosos marcados para o restante do período de pausa do calendário. A primeira partida do Galo pós parada será contra o Bahia, no dia 12 de julho, na Arena Fonte Nova, às 21h (de Brasília).

Bahia

O Bahia retorna às atividades neste sábado (28). O clube inicia a preparação para a partida contra o Fortaleza, marcada para às 21h30 (de Brasília), do dia 9 de julho. O jogo será pelas quartas da Copa do Nordeste. O Tricolor não fez mudanças no elenco durante a parada para o Mundial de Clubes, mas se movimentou para renovar com o técnico Rogério Ceni até o fim de 2027.

continua após a publicidade

Bragantino

O grupo do Bragantino irá se reapresentar na próxima segunda-feira (30). O clube ainda não divulgou a programação de treinos da equipe.

A primeira partida do Massa Bruta será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 13 de julho, às 19h (de Brasília).

Ceará

O elenco do Ceará iniciou a sua reapresentação no dia 23 de junho (segunda-feira). O time realizou acompanhamentos individuais com os atletas durante as férias. O próximo jogo do Alvinegro é no dia 9 de julho, contra o Sport fora de casa, pelas quartas da Copa do Nordeste.

Corinthians

O Corinthians por sua vez irá retornar neste sábado (28) aos treinos. Até então, não há previsão de jogos-treino ou amistosos, mas o clube estuda a possibilidade.

Serão 15 dias de treino, até o jogo contra o Bragantino, dia 13, na Neo Química Arena. Memphis ameaçou não se reapresentar caso o Corinthians não quite um valor de R$ 6.1 milhão por bónus pelo Paulistão, mas o clube disse que irá resolver a situação

Memphis perdeu pênalti diante do Mirassol (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa nesta sexta-feira (27). A equipe vai disputar a Vitória Cup no início de julho, com jogos contra o Defensa y Justicia (ARG), no dia 3, e contra o Banfield (ARG), dia 6, em Cariacica (ES). Pelo Brasileiro, a Raposa volta a jogar dia 13, contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada.

Fortaleza

O elenco do Fortaleza retornou das férias no dia 25 de junho (quarta-feira), juntamente com Juan Pablo Vojvoda, mantido pela diretoria no cargo. O próximo jogo do Tricolor é no dia 9 de julho, contra o Bahia fora de casa, pelas quartas da Copa do Nordeste.

Grêmio

O Grêmio vem treinando desde segunda-feira (22). O Imortal seguirá fazendo atividades no CT Luiz Carvalho. Ainda não há nada oficial sobre jogos-treino ou amistosos,

O Tricolor Gaúcho vai voltar a entrar em campo no dia 8 contra o São José, pela Recopa Gaúcha. A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Internacional

O Internacional irá retornar neste sábado (28), à tarde. A programação do restante da intertemporada ainda não foi divulgada pelo clube gaúcho. Os trabalho vão ocorrer no CT Paraue Gigante, com a reapresentação inclusive de quatro jogadores que estavam no DM: Sergio Rochet, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Carbonero.

O Colorado terá como primeiro desafio após a parada do Brasileirão o Vitória, no dia 12 de julho, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Juventude

O Juventude retornou de férias na segunda-feira (22). A equipe gaúcha teve atividades no mesmo dia e na quarta em turno único. Na terça e na quinta foram em dois turnos. Nesta sexta-feira, o time vai treinar em turno único e ainda não tem programação para o fim de semana.

O primeiro compromisso oficial da equipe após a parada será contra o Sport, no Alfredo Jaconi, no dia 14 de julho. A bola vai rolar às 20h (de Brasília).

Mirassol

O Mirassol retornou aos treinos há mais de uma semana. Os jogadores se reapresentaram no dia 19 de junho. A equipe enfrenta o Fluminense no primeiro compromisso após a pausa, porém ainda não há uma data e horário definidos. Tudo depende de até onde o Tricolor Carioca chegará no Super Mundial.

Santos

O Santos se reapresenta nesta sexta-feira (27), no CT Rei Pelé, depois de duas semanas de férias. Com o fim da novela da renovação do atacante Neymar, o clube vive a expectativa de retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.

O Peixe ainda vive a expectativa de saber a data certa do próximo compromisso no Brasileirão. O Santos vai enfrentar o Palmeiras, mas o jogo ainda não tem data e nem horário definido, por conta da participação do Porco no Super Mundial.

São Paulo

O Tricolor Paulista retornou nessa quinta-feira (26), com trabalhos de avaliação física. A próxima partida do São Paulo será contra o Flamengo, ainda sem data e horário definidos. A definição depende do Super Mundial, e até onde o clube carioca vai na competição.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Sport

O elenco do Sport se reapresentou no dia 13 de junho (sexta-feira), com a realização de exames e testes físicos. Os trabalhos com a comissão técnica retornaram no dia 16 de junho (segunda-feira). O próximo jogo da equipe é no dia 9 de julho, contra o Ceará em casa, pelas quartas da Copa do Nordeste.

Vasco

O Vasco retomou as atividades na segunda-feira (23). O clube deu 10 dias de férias para antecipar o começo da temporada de 2026, que também contará com um calendário apertado. David e Estrella são as grandes novidades na volta aos trabalhos. Além disso, durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, fará um amistoso contra o Montevideo Wanderes, do Uruguai, em Natal, no dia 5 de julho.

Vitória

O Vitória volta aos trabalhos nesta terça-feira (1) depois das férias durante o Mundial de Clubes. Com dois novos contratados (o goleiro Thiago Couto e o meia Rúben Rodrigues), o Rubro-Negro se prepara para voltar a jogar antes de todos os times da Série A, já que tem partida marcada às 21h30 do dia 8 de julho (horário de Brasília), contra o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Colaboraram: Esaú Pereira, Eugênio Moreira, Izabella Giannola, Juliana Yamaoka, Matheus Guimarães, Nícolas Wagner, Rafael Carmo, Roberto Jardim e Ulisses Lopresti.