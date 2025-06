A nova camisa do Vasco, que provavelmente será a última produzida pela Kappa, foi lançada oficialmente nesta sexta-feira (27). O uniforme principal do Vasco para a temporada conta com gola polo e detalhes que carregam a escrita "1898", em referência ao ano de fundação do clube.

A nova camisa do Vasco carrega uma semelhança com a camisa branca, lançada anteriormente: ambos os uniformes não têm a tradicional faixa transversal nas costas.

Mais detalhes da nova camisa do Vasco (Foto: Reprodução)

Camisa nova do Vasco deve ter sido a última com a Kappa

Vasco e Nike se aproximam para um final feliz. A expectativa é de que a empresa norte-americana vista a camisa cruz-maltina já no início de 2026.

O Vasco tende a ser o principal clube da Nike no Brasil. A ideia da empresa é explorar o potencial vascaíno para voltar com força ao mercado brasileiro, tendo em vista que o Cruz-Maltino faz parte do top-3 torcidas que lideram em compras de camisas oficiais, ficando atrás somente de Flamengo e Corinthians.

A Nike já apresentou enxoval aos lojistas do Vasco. O valor das camisas deve variar entre R$ 400, o modelo de torcedor, e R$ 750, para os vascaínos que quiserem comprar a versão utilizada pelos jogadores em campo.

Agenda do Vasco

Após os 10 dias de férias, os jogadores voltam a trabalhar com o técnico Fernando Diniz, no CT Moacyr Barbosa. O Cruz-Maltino se reapresentou sem reforços no dia 23 de junho.