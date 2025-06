De acordo com novo ranking de maiores torcidas do Brasil, divulgado pelo AtlasInter, houve mudanças em relação à pesquisa anterior realizada em agosto de 2024. Alguns clubes apresentaram crescimento em sua torcida: Flamengo, São Paulo (subiu de 7,6% para 10,1%), Palmeiras e o Cruzeiro. Por outro lado, Corinthians e Vasco registraram queda: o primeiro foi de 14,5% para 13,9%, enquanto o segundo caiu de 6,6% para 6,0%.

Flamengo lidera ranking de maiores torcida do Brasil (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

A pesquisa coletou respostas de 2.069 pessoas entre os dias 20 e 25 de junho de 2025, via internet.

O Grêmio permaneceu estável, enquanto o Atlético-MG registrou um recuo (de 4,0% para 3,6%). Já o Botafogo, vencedor da Libertadores e do Brasileirão em 2024, apresentou crescimento (de 2,9% para 3,6%). O Internacional também teve um avanço (de 2,9% para 3,3%). Em contraste, o Santos perdeu espaço (de 3,8% para 3,1%), caindo duas posições.

Entre os demais clubes listados, a maioria sofreu redução em seus percentuais: Fluminense, Bahia, Ceará e Fortaleza. Já o Sport contrariou a tendência e subiu de 1,8% para 2,4%, assim como o Vitória, que passou a figurar na pesquisa com 1,7%. Além dos times listados, 6,2% dos entrevistados declararam torcer por outros clubes.

Mais sobre a credibilidade da pesquisa

A AtlasIntel, responsável pela pesquisa, é reconhecida mundialmente por sua atuação em inteligência de dados e sondagens digitais de opinião. A empresa tem destaque em veículos como The Washington Post, Reuters e El País. Em 2024, foi classificada como o instituto mais preciso dos EUA por Nate Silver, fundador do FiveThirtyEight, alcançando o topo do principal ranking internacional de precisão eleitoral. A AtlasIntel também recebeu o selo “Diamond” do The New York Times, honraria reservada a instituições com excelência máxima em metodologia, transparência e credibilidade.

