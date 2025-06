Relatório aponta aumento da dívida do Vasco em R$ 350 milhões e superávit em 2025

O Vasco como SAF e clube associativo apresentaram resultados financeiros positivos à Justiça. O período que consta no relatório comtempla os meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

Segundo o Relatório Mensal de Atividades, elaborado pela Wald Administração Judicial e K2, o Vasco aumentou a dívida em R$ 350 milhões desde a criação da SAF, em 2022. Por outro lado, a empresa fechou abril com R$ 29,9 milhões em caixa. Nos primeiros quatro meses de 2025, o futebol arrecadou aproximadamente R$ 124 milhões.

- As entradas de caixa operacional da SAF somaram R$ 123.859.307 no quadrimestre, com destaque absoluto para o mês de fevereiro (R$ 52.813.687), resultado principalmente da concentração de receitas de direitos de TV (R$ 31.044.835) e de direitos econômicos de atletas (R$ 15.317.759) nesse período. Também se destacam as receitas com publicidade e patrocínio, que mantiveram comportamento estável e recorrente, além da significativa entrada de R$ 6.517.043 em abril com bilheteria/jogos. Em abril, há ainda o registro da primeira entrada expressiva de receitas de sócio torcedor (R$ 1.603.700), demonstrando potencial de ativação dessa fonte de receita - diz um trecho do relatório.

O relatório do Vasco também afirma que o pedido de recuperação judicial do clube e da SAF tem como origem as dificuldades financeiras causadas pela gestão da 777 Partners. A dívida agravou mesmo com os aportes realizados em 2022 e 2023.

O Vasco associativo fechou o primeiro quadrimestre com um superávit de R$ 786 mil e saldo em caixa de R$ 1,4 milhão. Além disso, foram mais de R$ 6,6 milhões de receita, oriunda de patrocínio, royalties, bilheteria, programas sociais e repasses da SAF. As despesas administrativas, gastos em jogos e competições, impostos e outros custos atingiram o valor de R$ 5,9 milhões.

Confira mais trechos o relatório abaixo:

"Em contrapartida, as saídas de caixa operacional cresceram mês a mês, partindo de R$ 27.076.173 em janeiro e atingindo R$ 33.369.976 em abril, pressionadas, sobretudo, pelos gastos com futebol profissional e despesas com o administrativo. Esses dois componentes, somados, consumiram mais de 85% das saídas operacionais no período.

Com base nas obrigações relacionadas à reestruturação financeira (R$19.593.933 no quadrimestre), o quadro indica a redução da liquidez nos últimos meses. Ainda assim, o saldo de caixa final da SAF apurado em abril foi de R$ 27.897.055, valor que, embora reduzido frente aos meses anteriores, ainda garante um fôlego operacional."

Pedrinho, presidente do Vasco, em entrevista ao "Poder360" afirmou que o clube deu os primeiros passos para "superar um dos momentos mais difíceis da história". O dirigente acredita em um projeto de longo prazo.

- Estamos dando os primeiros passos para superar um dos momentos mais difíceis da história do Vasco. Implementamos ajustes estruturais, novas estratégias de arrecadação e um controle rigoroso dos gastos e apresentamos resultados financeiros concretos, como caixa positivo. Acreditamos em um projeto de longo prazo. Os desafios ainda são grandes, como o aumento da dívida causado pela má gestão anterior - disse Pedrinho.

O Vasco, tanto a associação quanto a SAF, não apresentaram as demonstrações financeiras auditadas sobre o ano passado. O prazo final está previsto para o final de junho de 2025.