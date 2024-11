Evangelos Marinakis é dono do Olympiacos, da Grécia (Foto: Reprodução/Instagram: @evangelos.marinakis)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 15/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Evangelos Marinakis acenou que quer conversar com a diretoria do Vasco para entender a SAF vascaína. A sinalização foi feita por meio de intermediários. Mas afinal, quem é e de onde surgiu o empresário grego? O Lance! explica.

Nascido em Pireu, na Grécia, Evangelos Marinakis é um empresário bilionário, de 57 anos, dono da Capital Maritime Group e tem o patrimônio avaliado em 3,7 bilhões de dólares (R$ 22 bilhões na cotação atual), segundo a "Forbes". A empresa conta com uma frota de navios.

A trajetória de Marinakis no mundo do futebol começou em 2010. Na época, o empresário se tornou dono do Olympiacos, além de presidente da Superliga da Grécia e vice da Federação Helênica de futebol.

Depois da chegada de Evangelos Marinakis, o Olympiacos começou a emplacar diversos títulos. Ao todo foram sete consecutivos do campeonato grego e quatro Copas nacionais. Isso fez o empresário se tornar idolatrado pelos torcedores e um desafeto para os adversários.

Após anos de trabalho, em 2024, o Olympiacos fez história. Foi justamente nesta temporada em que o time de Marinakis se consagrou como o primeiro clube grego a conquistar um título europeu ao levantar a taça da Uefa Conference League.

Olympiacos é o primeiro clube grego a ser campeão europeu (Foto: Reprodução/Instagram: @evangelos.marinakis)

Expansão de Evangelos Marinakis no futebol

Em 2017, Evangelos Marinakis comprou o Nottingham Forest, da Inglaterra. O empresário é o acionista majoritário. Na gestão do empresário grego, o clube inglês fez um processo de reestruturação e, em 2022, conquistou o acesso à Premier League após 23 anos longe da elite. Hoje, a equipe controlada pelo bilionário é a quinta colocada na competição, ao lado do Arsenal e do Chelsea.

No ano passado, Marinakis comprou 80% da SAD do Rio Ave, de Portugal. Hoje, o time português é o 10º no Campeonato Português.

O Nottingham Forest, da Inglaterra, pertence ao empresário grego (Foto: MDI/Shutterstock)

União Brasil e Grécia

Evangelos Marinakis segue investindo pesado no futebol. Recentemente, o ex-jogador, Edu Gaspar, renunciou ao cargo de diretor esportivo do Arsenal para liderar o projeto de clubes do empresário grego.

Edu Gaspar deixou o cargo de diretor esportivo do Arsenal (Foto: Divulgação/Arsenal)

Personalidade forte

Se num lado da moeda, Evangelos Marinakis tem uma mentalidade vencedora, no outro tem a personalidade forte. O empresário foi suspenso por cinco jogos na Premier League, uma vez que cuspiu no chão enquanto a arbitragem passava próximo a ele. Além disso, o bilionário também já foi acusado de manipular resultados no futebol grego.