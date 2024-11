Pedrinho concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (14) (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 14/11/2024 - 21:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedrinho, o presidente do Vasco, concedeu uma entrevista coletiva que durou 2 horas e 29 minutos nesta quinta-feira (14), em São Januário. O dirigente, que comanda a SAF cruz-maltina, responder diversos questionamentos envolvendo o clube. Também estiveram presentes na mesa, o vice-presidente jurídico, Felipe Carregal, e o CEO da SAF, Carlos Amodeo. Fique por dentro de todas as respostas abaixo.

➡️ Dirigentes do Vasco admitem atraso na reforma de São Januário e detalham próximos passos

Pronunciamento

PEDRINHO

- Tenho muito cuidado quando vou me pronunciar, pela situação peculiar que o Vasco vive, todas as vezes que eu venho falar são sobre assuntos polêmicos e delicados. A minha preocupação é sempre com o desempenho no campo. Se a fala aqui fosse só sobre planejamento esportivo e avaliação de temporada, a gente poderia ter uma rotina muito mais próxima. Como os assuntos são recorrentes com relação ao que aconteceu com o clube, tenho receio de que isso possa interferir na cabeça dos atletas, porque vamos falar sobre 777, SAF… Apesar de eu ser muito claro com eles passando toda essa situação, a minha preocupação é desempenho de campo, porque a gente estava num bom momento na Copa do Brasil, tivemos uma boa sequência de vitórias antes, conseguimos duas vitórias seguidas antes do jogo contra o Fortaleza (na verdade, contra o Botafogo), eu estava com cuidado para esperar e falar. Se eu quisesse ser oportunista, eu falaria depois das vitórias contra Cuiabá e Bahia, porque a atmosfera dentro desta sala seria mais positiva. Eu já vivi altos e baixos nesses cinco meses com o controle da SAF.

- Em todas as vezes que você fala com um momento melhor, é natural que as pessoas estejam mais abertas para interpretar de uma maneira positiva. E também é natural que num momento mais delicado, apesar de eu não enxergar que a gente vive um caos pela perspectiva do ano, tudo que eu vier a falar já tem a tendência de um ambiente mais negativo. Teve uma brincadeira na internet de um bingo com as frases que eu iria falar, porque poderiam ser repetitivas, e acho que todo mundo vai ganhar, porque, se eu tiver que repetir 80 mil vezes o que aconteceu e se as pessoas não entenderam, eu vou continuar repetindo. Não vou normalizar o que a 777 fez com o Vasco. Não estou me colocando como salvador, mas já estaria no mínimo com quatro meses de salários atrasados, e isso já levaria a uma saída coletiva dos atletas.

Falar afeta os jogadores?

PEDRINHO

- São assuntos delicados, eles ficam curiosos para saber o destino do clube e isso mexe com eles. Minha preocupação é sempre o campo, os atletas. A primeira conversa com eles foi quando a gente perdeu para o Flamengo por 6 a 1. O que falei foi: é muito difícil falar e vocês não vão acreditar, mas vamos brigar por uma vaga na Libertadores, desde que mudem a mentalidade. Porque até o contrato coloca vocês para baixo, com cláusulas de bônus se a gente não cair. Tira a grandeza do cara e do Vasco. Meu diálogo com eles é transparente. Meu receio é que esses assuntos mexam com o ambiente, se não eu falaria todos os dias com vocês. Quando caminhar para outro passo, eu mesmo vou falar para a gente debater. Só não vou ser oportunista. Por que não me cobraram para eu falar quando chegamos na semifinal? Poderíamos ter ido à final e temos a possibilidade de uma pré-Libertadores, que é o que quero colocar na cabeça deles.

Critérios para venda da SAF

PEDRINHO

- Tem alguns critérios óbvios para a gente alinhar com um investidor: credibilidade reconhecida, saúde financeira, planejamento esportivo financeiro com prazos para de cumprimento, estrutura de CT com prazo de cumprimento, porque a gente pode botar "gastar R$ 50 milhões no CT" e nunca gasta. A gente precisa ter garantias para proteger a instituição para não cometer o mesmo erro cometido com a 777. Na minha única conversa presencial com o Josh (Wander, sócio-majoritário da 777), pedi garantias do aporte de R$ 270 milhões, e ele disse que as garantias eram as próprias ações.

- Vou fazer uma analogia simples: você compra meu carro e me paga no final do mês, aí quando chega no final do mês você não tem dinheiro para me pagar e devolve o carro. Aí o carro está com os quatro pneus carecas, sem IPVA pago, sem gasolina, batido, com farol apagado. Isso não é garantia. A 777 pegou o Vasco com uma dívida, maior do que foi divulgada, aportou os R$ 310 milhões e deixou uma dívida muito maior. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. As pessoas acham que têm várias pessoas batendo na porta, oferecendo 40 trilhões de dólares, e eu falo "não quero, porque adoro poder e vou reestruturar o Vasco". Mentira.

Como o futebol vai funcionar sem um investidor?

CARLOS AMODEO

- Primeiro, temos que potencializar as receitas do Vasco, que vinham sendo subutilizadas e subaproveitadas. O Vasco tem um potencial gigantesco, por todo o engajamento da sua torcida, de geração de maior volume de receitas. Com isso, tão logo anunciamos a contratação do Coutinho, fizemos uma campanha importante de sócios em que o torcedor prontamente respondeu. A gente sai de um patamar na nossa visão inaceitável para o Vasco, de 32 mil sócios, para um de 65 mil, 70 mil sócios. Isso muda de forma bastante expressiva a nossa receita recorrente e mensal. Mais do que isso: um clube da grandeza do Vasco, com a presença nacional que nós temos, não pode se dar o luxo de ter propriedades comerciais à disposição sem comercialização na metade da temporada.

- Nós trouxemos quatro novos patrocinadores, três já anunciados, um em vias de ser anunciado. E essas receitas de patrocínio também estão fazendo frente a uma nova geração de recursos para o clube, que tem permitido ao longo dos últimos meses que a gente tenha tido sucesso no sentido de cumprir todos os nossos compromissos em dia. Fora isso, temos um número enorme de iniciativas de reestruturação interna, de racionalização das nossas atividades, de redução das nossas despesas. Para que a gente possa também, com essas economias geradas, produzir um resultado melhor e ter disponibilidade de caixa pra enfrentar os nossos compromissos.

PEDRINHO

- O Amodeo me garantiu que 2025 está tranquilo em termos de pagar todas as contas.

Ser sócio majoritário ou minoritário?

PEDRINHO

- Não, o investidor vai ser majoritário, até porque é difícil achar. Ninguém vai botar dinheiro para outro mandar, e nem é a minha intenção. Um ponto para ficar claro é que em nenhum momento, em cláusulas contratuais com um possível investidor, vai ter qualquer exigência de que eu participe do futebol. Zero. Essa chance é zero. Não vai ter nenhum empecilho relacionado ao futebol. Todas as cláusulas vão ser de proteção à instituição. Agora, eu voltando para o associativo em uma possível venda, (caso) um investidor queira que eu participe, vou usar a mesma frase que usei quando tinha a 777: 'Estou aqui para contribuir e colaborar'. Se precisarem da minha ajuda, é assim que vai ser. Mas eu não quero nada do futebol, nada.

Evangelos Marinakis

PEDRINHO

- Surgem alguns personagens nas redes que são aproveitadores, oportunistas. Quando descobrem um possível investidor, soltam como se fosse ele trazendo um investidor. Com qual interesse? Isso é mentira. Nenhum investidor vai em qualquer personagem de rede social para chegar ao Vasco. É uma negociação muito séria, eles não precisam disso. Eles vêm até mim, por meio de um CEO, direto com o presidente do clube. Esses personagens tentam entrar no circuito para ter algum tipo de benefício. Seja no futuro se tornar candidato a vereador, seja algum interesse de ter comissão no negócio ou para dizer mesmo que quer ajudar o Vasco. E não é (assim). As pessoas usam o Vasco para se beneficiarem, e às vezes elas querem me atingir. Mas já falei isso 500 vezes: me atinja diretamente. Quando você fala com uma outra situação e colocando o sentimento do torcedor no meio, é sacanagem. Aí o torcedor tá ali, "viajando" com milhares de coisas. Ainda mais vendo o clube que virou SAF e está tendo sucesso, outro que ganhou título. E ficam brincando com o sentimento do torcedor.

Salários em dia sem um investidor?

AMODEO

- Quando assumimos a gestão do clube, através da concessão da medida liminar, encontramos os cofres do clube praticamente zerados. A partir desse momento, também nos deparamos que ainda não existia um volume de receitas do ano de 2025 antecipadas. A medida que foi tomada foi: não vamos antecipar receitas de 2025 para não comprometer o ano subsequente, e vamos aumentar o volume de receitas de 2024 para fazer frente aos compromissos que temos neste ano. Foi o que fizemos, já citei dois exemplos na resposta anterior. Para o próximo ano, o que posso dizer é que as receitas projetadas estão praticamente íntegras. Não houve antecipação dessas receitas. Isso nos dá uma previsibilidade de fluxo de caixa muito melhor para 2025, e as receitas de 2025 também deverão ser substancialmente maiores do que as que tivemos em 2024, e também nos anos anteriores.

Como vender em meio a arbitragem?

PEDRINHO

- A gente tem que dar autorização para uma possível venda dos 31% da A-CAP. Os 39% estão na arbitragem. Toda possibilidade de uma venda dos 39%, a arbitragem tem que ter ciência disso. Ou seja, se tiver acordo de venda desses 39%, ele vai acontecer dentro da arbitragem. O que acontece? Quando tem a supervisão feita na arbitragem, isso aumenta a segurança do Vasco e do investidor. Porque o ambiente é controlado pela Justiça. Todo processo legal entre Vasco, A-CAP e 777 está supervisionado pela arbitragem, está blindado. Então não tem problema nenhum. As pessoas estão confundindo esse negócio de 31% de um, 39% na arbitragem… que isso pode gerar problema. Não, o que a gente fez com a liminar foi dar segurança jurídica. Estando na arbitragem, isso aumenta muito mais. O que a gente precisa é de um investidor. Só que as pessoas acham que é igual o mercado livre, não é assim, cara. Estamos falando de um clube de futebol que está com mais de R$ 1 bilhão de dívidas. Que aumentou sua dívida mesmo com aporte de R$ 310 milhões. Isso que as pessoas têm que entender, acham que é desculpa. Acham que estou aqui dando desculpinha, me lamentando. Não, eu sou perguntado e tenho que falar.

- O que foi feito no Vasco, que abrimos uma comissão de investigação, e é bom citar: senhor (Jorge) Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Mello, senhor Adriano Mendes, senhor Julio Brant. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem e o porquê. Se não acontecer uma investigação, vamos normalizar o que foi feito aqui. O cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito! Eu vejo um cenário para o Vasco muito positivo. Se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, p***! O problema é dívida, a gente estava enxugando gelo. A gente paga via RCE, o juros é maior do que quanto você paga. Tem que atacar a dívida com dinheiro novo. Essa vai ser uma exigência para o novo investidor, que ele ataque as dívidas.

FELIPE CARREGAL

- Essa ação está facilitando a venda. Está sendo conversado com os investidores, e todos vocês acompanham, que no mundo a 777, A-CAP e credores estão passando por uma situação de incerteza em relação à legitimidade para fazer esse processo. Então, para o investidor, traz segurança que essa venda seja feito com o aval do tribunal arbitral. Importante lembrar que a nossa decisão que afastou a 777 foi a primeira decisão do mundo nesse sentido. Esses 39% estão preservados. Repito: essa ação está facilitando a venda, os investidores perceberam isso. O Conselho Deliberativo, que é quem tem competência pelo estatuto para isso, já está investigando (os nomes citados por Pedrinho). As comissões estão montadas, já há depoimentos. Uns não foram, fugiram, outros foram. Mas isso está em andamento. Temos que aguardar o trabalho do Conselho.

Mais detalhes sobre a investigação a agentes políticos do Vasco

PEDRINHO

- O conselho de investigação vai falar para a gente o que aconteceu. A gente só precisa entender o mecanismo da venda. Só isso. Não pregamos transparência? Então precisamos entender o que aconteceu. Se não aconteceu nada, ótimo. É o que a gente espera, que não tenha acontecido nada. Se não aconteceu, eles vão ter que prestar contas.

Vão reccorrer se a A-CAP vencer a arbitragem?

FELIPE CARREGAL

- A gente está trabalhando essa arbitragem. Ela vai ser iniciada novamente, porque a gente tinha suspendido por um prazo de 90 dias, e vamos aguardar o trâmite normal dessa arbitragem. Enquanto isso, a liminar nos dá o controle da Vasco SAF e o controle acionário.

PEDRINHO

A A-CAP, pela legislação americana, não pode ser controladora de futebol. Ela não tem o desejo e, pela lei, nenhuma seguradora pode ser seguradora de futebol. As duas coisas não andam.

Ameaças de morte e bloqueios a páginas e torcedores

PEDRINHO

- Me dói porque sou torcedor como todos os vascaínos. Isso me machuca, sei exatamente o que o torcedor está sentindo. Por isso que não vou pedir paciência à torcida, porque eu não tenho. Não precisa ter paciência e eu entendo perfeitamente. O que tiver que ser feito para reestruturar, vai ser feito. Com relação às críticas, eu passo o dia trabalhando e muito para fazer o que eu tenho que fazer. Na hora de deitar, pego o telefone para olhar coisas esportivas, ver o mercado, outros times, fazer uma avaliação. E olho as minhas redes sociais de forma natural. Não vou normalizar. A sociedade criou uma regra de que as pessoas públicas podem e devem escutar ou ler quaisquer coisas e serem obrigadas a ficar quietas.

- Tenho certeza que vocês já sofreram isso. Se você sofreu uma ameaça, um xingamento agressivo… Me desculpa, você tem direito de fazer o que você quiser. Se você não fez, você que tá errado, não são as pessoas que estão certas. Se todos os presidentes passam por isso, errado é quem ofende. Depois que as pessoas têm restrições nas minhas redes, elas vão lá e falam "não fiz nada, só pedi para o Pedrinho vender a SAF". Eu recebi: "será que o velho do teu pai lá no inferno tá com orgulho de você?". Foi uma das que eu recebi aí. "Filho da p***, safado, ladrão". A pessoa entrega o que ela tem para entregar, violência. Eu entrego silêncio. Não sou obrigado, não vou entrar nesse padrão de a gente normalizar isso. Desculpa, tá errado. Se vocês sofrem a mesma coisa, vocês estão errados por aceitar.

- Recebi de um cidadão, de nome Júlio Martins: "A torcida tem que ir na porta do CT na quinta-feira e meter uma faca no pescoço do 'Podrinho'". Eu vou normalizar isso? Não vou. Peço desculpas a todos que foram bloqueados que não foram dessa forma, mas que de repente foram no embalo. Com relação às páginas, nenhuma delas foi bloqueada por críticas. São por outros critérios, que eu não vou entrar no mérito. Mesmo assim, humildemente, venho pedir desculpa a todas as páginas. Se tiverem o desejo de ter novamente acesso às minhas redes sociais, que falem com o Vinícius, com a Patrícia, que a gente faz a liberação normalmente. Eu não vou normalizar nenhum tipo de violência. Após o jogo do Atlético-MG, um membro da minha família recebeu milhares de ligações. Como ela não atendeu, começaram a escrever, ela ficou muito assustada. Quando você denuncia no WhatsApp, a conversa some. Mexeram com a minha família, com a honra do meu pai, com a minha honestidade. E isso eu não vou normalizar, e nem vocês deveriam se acontecer com vocês.

Proposta de R$ 600 milhões pela SAF?

PEDRINHO

- O Vasco tem que evoluir em alguns aspectos. Se eu tivesse uma proposta de 600 milhões, por que eu recusaria? Esse personagem que falou isso vai ter que provar na Justiça, vai ter que ter um contrato da proposta de 600 milhões, pô. Eu não entendo como as pessoas acreditam nisso, como o torcedor vascaíno acredita em certos personagens e começam a debater isso. As pessoas não percebem? Esse cidadão estava na sede da Lagoa. Para ficar claro, eu sou o presidente do clube e responsável pelas sedes. Então qualquer coisa que aconteça ali, não importa se tem alguém fazendo de boa vontade, eu sou o responsável. OK? Ok. Não mexi nisso em respeito ao torcedor (campanha da vaquinha). Quando fui tomando conhecimento de tudo, descubro que lá temos um problema de elétrica que poderia pegar fogo na sede. Ué, e por que não pega esse dinheiro e faz a elétrica? Não, porque a pessoa falou que tem que colocar torneira de ouro porque isso que dá visibilidade. Depois essa pessoa se candidata a vereador.

- Então eu tenho que tirar essa pessoa de lá, porque ali não é lugar das pessoas usarem o Vasco em benefício próprio. E eu vou fazer a intervenção, mando uma equipe para cuidar do problema da elétrica. Paralelo a isso, eu descubro que a sede da Lagoa não tem seguro, sendo que a gente tem ali quase R$ 12 milhões avaliados nos barcos. Porque os gestores antigos não pagavam. Paralelo a isso, eu descubro que um dos conselheiros, que hoje é uma grande voz nas redes sociais, que era de um grupo que cuidava do Calabouço, tinha "gato" no Calabouço. Para ficar claro, eu estou sem dinheiro, mas eu sou honesto, poderia fechar o olho, menos uma conta. Não, mandamos uma equipe lá e vamos pagar a conta. Vamos fazer um acordo do que estamos devendo e vamos pagar. É muita coisa, as pessoas dão credibilidade a pessoas que não são profissionais. Isso é muito grave, os torcedores acreditam nesses personagens.

- Não existe (proposta de investidor). Esse momento, eles estão tendo conhecimento do que é a situação do clube, financeira, estrutura, dívida, orçamento. Nem sei se nas primeiras conversas a gente mata tudo. Quando matar todo esse processo, ele ou eles provavelmente levam para uma euqipe para fazer toda avaliação do Vasco. Como já conversamos com um, ele já foi embora e vocês nem souberam. Não por algum empecilho, mas porque viram a situação e foi embora.

FELIPE CARREGAL

- É normal ter esse tipo de especulação. Mas queria pedir para vocês para que, antes de dar espaço para qualquer tipo de especulação, nos consultem. Existe um processo, um escritório de advocacia contratado como adviser para fazer esse procedimento. A informação oficial tem que passar por aqui. Então não abram espaço sem nos dar minimamente a possibilidade de dizer que é mentira. O que foi divulgado é mentira, completamente mentiroso. Outro dia saiu que o BTG teria oferecido R$ 150 milhões pela parte da A-CAP, aí vem uma notícia que a gente teria recusado uma proposta de R$ 600 milhões É surreal.

PEDRINHO

- São pessoas que querem me atingir. Mexem comigo, mas não mexem com a torcida. Você está mexendo com o coração do torcedor, ele fica chateado, vem para o jogo chateado por uma mentira. Me cobram do que for verdade. Pedrinho, não gostamos da sua janela. Ok, eu assumo. É só ter um pouco mais de responsabilidade, as pessoas têm que valorizar quem fala a verdade.

Finanças da associação

PEDRINHO

- A associação teve uma receita melhor com as anistias, a integração de novos sócios também. Melhorou bastante a receita.

Material esportivo

CARLOS AMODEO

- Quando tivemos o advento da medida liminar, e houve o início desse processo de gestão liderado pelo presidente Pedrinho, nos deparamos com uma situação absolutamente inusitada no futebol, que é estarmos na metade de 2024, termos um contrato de fornecimento de material que termina em 31 de dezembro e não haver negociação para extensão desse contrato ou um novo fornecedor. As fábricas precisam, por via de regra, de um ano, um ano e meio de antecedência para programar suas produções. Com base nisso, tivemos várias marcas globais com interesse no Vasco. A potencialidade, a força do clube é algo impressionante para quem chega de fora para entrar nesse processo de gestão. Entendemos que nesse momento era prudente que fizéssemos uma extensão do contrato da Kappa ao longo de 2025. Ela ficará conosco até 31 de dezembro de 2025 por uma questão de segurança e também abastecimento. Aí sim, em 2026, teremos ou uma nova extensão com a Kappa ou um novo fornecedor de material esportivo. Estamos trabalhando intensamente com a antecedência que o tema requer.

Negociação com credores

CARLOS AMODEO

- Isso tem se ajustado a cada momento, enquanto a gente está aqui tem novos credores entrando no processo de negociação. Já convidamos para o processo de negociação mais de 450 credores. Alguns estão aguardando as primeiras reuniões, outros já tiveram essas reuniões. O prazo de 60 dias na Medida Cautelar é exíguo, por isso temos um grupo de profissionais nesse processo, são três escritórios de advocacia conduzindo o processo. Queremos o maior volume de credores e de dinheiro ao final desse prazo e depois estabelecer a melhor alternativa para os próximos passos.

PEDRINHO

- O valor cai pela metade com as negociações.

Como se manter em 2025?

PEDRINHO

- Tem um passo seguinte após a Medida Cautelar Antecedente, que vai ser uma decisão interna. O Amodeo me garantiu que 2025 está tranquilo em termos de pagar todas as contas. Você criar um planejamento de vendas de atletas faz parte de quase todos os clubes, até os muito ricos. Normalmente, as possíveis vendas, principalmente no caso do Vasco nessa situação financeira, partem da base. Podem surgir um ou outro que já estejam jogando, não muito experientes, mas normalmente surge da base. Eu quero chegar num nível em que o Vasco utilize a base o máximo de tempo possível, que tenha um retorno técnico para uma possível venda. Não é esse momento. Nesse momento, o que me deixa bastante chateado é que às vezes você vai ter que vender a base para cair dentro da conta de orçamento, e fechar os pagamentos. Isso me irrita, porque é um dinheiro que entra para você pagar conta. Mas é um planejamento, e faz parte disso. Vamos criar uma cota de quantos jogadores mais ou menos o Vasco precisa vender.

Banco BTG Pactual

PEDRINHO

- A gente tem que entender o nível de empréstimo e o que você vai pagar por ele. Às vezes pela situação do clube você é sufocado num juros muito grande. Qualquer tipo de empréstimo vai ser bem avaliado para que a gente consiga até pagar. A gente conversa com outros fundos também, não só com o BTG. A gente é ouvido pelo BTG por causa da credibilidade, o que a 777 não tinha mais.

CARLOS AMODEO

- Vamos precisar, sim, de recursos externos. Somente com nossa geração de receitas não conseguiremos pagar um passivo construído ao longo de décadas, mesmo que tenhamos êxito nas negociações com credores. Há um interesse forte de dezenas de instituições financeiras de apoiar o Vasco neste processo de reestruturação. O BTG é um deles.

Recuperação judicial traz estabilidade?

FELIPE CARREGAL

- Muito ao contrário. Está claro que esse processo traz previsibilidade para um potencial investidor, como segurança para o Vasco também. A gente trabalha com vários cenários, tem várias reuniões todos os dias sobre esses assuntos. A recuperação é uma opção antiga, já vinha sendo alertado pelo conselho fiscal da SAF, que atuou de forma independente da 777. O mercado está reagindo de forma positiva ao que estamos fazendo.