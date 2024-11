Presidente do Vasco, Pedrinho abre o jogo sobre venda da SAF e interesse de investidores

Pedrinho durante a partida entre Vasco e Cruzeiro, no Mineirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 15:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Vasco, Pedrinho abriu o jogo sobre a possibilidade da venda da SAF para um novo investidor após a saída da 777 Partners. Em coletiva, o mandatário afirmou que irá impor cláusulas de segurança para proteger o clube em um novo negócio.

- Enquanto eu for presidente do Club de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando um investidor, pois tenho contas a pagar. Preciso fazer com que o clube ande. Tem alguns critérios que são óbvios para que, de forma contratual, alinhe com o possível investidor: credibilidade reconhecida, saúde financeira, um planejamento esportivo com prazos para cumprimentos, estrutura de CT com prazos para cumprimentos. A gente precisa ter algumas garantias para proteger a instituição e não cometer erros, como os que foram cometidos com a 777. Eu quero vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Pode demorar um mês, um ano... Eu não sei.

Questionado sobre o interesse do empresário grego Evangelos Marinakis, Pedrinho afirmou que não poderia falar abertamente sobre os investidores que conversam para comprar o Vasco SAF. No entanto, o mandatário afirmou que existem conversas em andamento com mais de um nome.

- Existe alguns investidores, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque as pessoas acham que já são negociados avançadas. Existem alguns e existe um NDA (acordo de não divulgação) assinado, que é uma confidencialidade desse início de conversa. Através desse NDA, eu não posso falar quem são esses investidores. Tem conversas com mais de um investidor, mas que são muito iniciais. Essas conversas são para passar um diagnóstico. Se isso avançar, você vai para um segundo passo. Já tiveram investidores que estiveram muito dentro e não estão mais.

Na reta final da temporada, o Vasco está muito próximo de se garantir matematicamente na Série A em 2025. Além disso, o Gigante da Colina tem grandes chances de se classificar para a próxima edição da Copa Sul-Americana e elevar suas receitas no ano seguinte.