Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 13/11/2024 - 22:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O interesse é real. Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, da Inglaterra, acenou por meio de intermediários que quer conversar com a diretoria do Vasco para entender as condições da SAF. A informação foi publicada primeiramente pelo ex-jogador Edmundo e confirmada pelo Lance!.

É importante destacar que no momento não há proposta oficial de Evangelos Marinakis pelo Vasco. Apenas sondagens foram feitas para entender a situação do Cruz-Maltino. Segundo informações apuradas pela reportagem do Lance!, este não é o único empresário ou grupo que buscou informações sobre a SAF.

Evangelos Marinakis é dono da Capital Maritime Group. Além do Olympiacos e do Nottingham Forest, o Rio Ave, de Portugal pertence ao grupo.

Nos últimos dias, o filhos de Evangelos, Militianis Marinakis, animou os torcedores nas redes sociais. Nesta quarta-feira (13), o grego postou uma foto em que estava em evidencia um relógio com o horário do Rio de Janeiro.

Além disso, Militianis conversou com um agente político do Vasco pelo Instagram e disse "vamos ver o que o futuro reserva". Em seguida, o grego mandou uma foto da torcida organizada "Força Jovem".

Pedrinho quer vender a SAF do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Atualmente, o futebol do Vasco é gerido pela associação desde o dia 15 de maio. Na ocasião, o clube associativo obteve uma liminar na Justiça, que tirou a 777 Partners do controle da SAF vascaína. Sem um investidor, a diretoria de Pedrinho busca resolver as pendências para que o Cruz-Maltino tenha um maior valor para venda.