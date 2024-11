Pedrinho, Vasco, e John Textor, do Botafogo (Foto: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 21:20 • Rio de Janeiro

Pedrinho cedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (14) para esclarecer as principais questões que envolvem o clube na reta final da temporada. Uma delas é a venda do jovem Rayan, de 18 anos, para o Lyon, da França, clube de John Textor. O presidente do Vasco confirmou as negociações e revelou pedido para que o atacante não vá para o Botafogo.

O clube francês prepara uma oferta de 14 milhões de euros (R$ 86 milhões, na cotação atual) pelo cria da Colina. Além dos valores, as tratativas entre os dirigentes envolve, também, um possível empréstimo do Nilton Santos ao Cruz-Maltino na próxima temporada, para o período em que São Januário estiver em obras.

– A proposta não é para o Botafogo, mas é do Textor para um time de fora. É um dos pedidos, se acontecer, que não vá para o Botafogo, vá para fora.

Pedrinho voltou a falar sobre o dono do Alvinegro durante a coletiva ao responder sobre o interesse de jogar no estádio do rival em 2025. Os mandatários já trocaram farpas em um momento anterior, mas o presidente vascaíno exaltou a importância de uma boa relação entre os clubes.

– Ele (John Textor) tem que definir se a gente é amigo ou inimigo. Ora ele me bate, ora ele me elogia. A última ele tinha me batido, do nada me elogiou. Ele deve ser bipolar. Existe a possibilidade sim real de a gente jogar no Engenhão. Toda vez que ele der uma pancada, ele vai tomar uma pancada. Tirando esse critério, acho ele um personagem incrível. E tirando a questão financeira, que não sei o que acontece lá e não me interessa, mas o personagem acho incrível. Chegou para investir no Botafogo, entendeu que não é só o dinheiro, apesar de ter colocado muito. Ele está lá, convive, entendeu o que é o Botafogo, sentiu a necessidade do torcedor. Foi o que o Botafogo precisava. A boa relação é sempre importante, vamos ter necessidade de jogar fora de São Januário quando tiver obra, e o Engenhão é uma grande oportunidade para nós.

Após o clássico, na última terça-feira (5), John Textor falou sobre as negociações com o Vasco e revelou que, mesmo que a venda de Rayan não se concretize, o Botafogo tem a intenção de ajudar o Cruz-Maltino com o estádio.

– É importante entender que, eu chamo de meu estádio na noite em que perdemos o jogo contra o Palmeiras. Mas não é meu estádio, é o estádio da cidade. Temos que nos ajudar um ao outro. Com o Vasco temos uma relação engraçada, somos rivais, mas eu sinto que há muito respeito entre nossos clubes. Eles têm uma necessidade, nós queremos ajudar, é assim que é no Rio. Se não acontece nada com o jogador, nós ainda vamos tentar ajudar com o estádio. É isso, é o que eu sei.

