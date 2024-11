Dirigentes do Vasco admitem atraso na reforma de São Januário e detalham próximos passos

Presidente do Vasco, Pedrinho discursa durante apresentação de Coutinho em São Januário (Fotos: Leandro Amorim/Vasco)







Publicada em 14/11/2024 - 16:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Vasco, Pedrinho admitiu que a obra da reforma de São Januário não iniciará em janeiro, como havia sido falado anteriormente. O mandatário acreditava ter um comprador certo, mas explicou os percalços no meio do caminho.

- Eu falei que (as obras) iriam iniciar em janeiro. Fiz muita força com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Fui muitas vezes na Câmara dos Vereadores, pedi para acelerar diversos processos para que fizessem isso antes do recesso porque eu tinha 100% de certeza que a gente estava fechado com um comprador total. Estava tudo muito certo. Mas a gente não tinha assinado. Abriram outras oportunidades, de outros locais de potencial. Como um negócio, o possível comprador saiu da mesa. Eu assumo, porque eu estava muito certo, mas negócio é negócio. Serviu como experiência e assumo a responsabilidade por não iniciar em janeiro.

Vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal explicou os próximos passos para a venda do potencial construtivo de São Januário. Somente a partir disso, o Gigante da Colina terá condições de revitalizar o estádio.

- A Prefeitura está terminando de fazer a redação de um decreto para regulamentar a lei. Nosso time está em contato com a Prefeitura. A estimativa é de que esse decreto fique pronto até o fim do mês. Já existe carta de intenção assinada. Estamos com consultoria. O que vai acontecer? O fluxo de pagamento da incorporadora não vai casar com nosso fluxo de obra. A incorporadora que vai adquirir esse potencial, vai começar uma obra na Barra (da Tijuca) e esse pagamento não vai ser compatível, na linha do tempo, com a nossa reforma. Estamos estruturando uma solução financeira e jurídica para, em paralelo ao tempo que está sendo gasto com esse decreto, a gente caminhar.

Segundo Pedrinho, existem minutas que estão sendo trocadas pela venda de 100 mil metros quadrados de São Januário, o que representa cerca de um terço do potencial construtivo do local. No entanto, o mandatário está confiante que as obras devem ter início em 2025.

Projeto da reforma de São Januário não será iniciado em janeiro de 2025 (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)