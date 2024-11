Pedrinho acusa opositores no Vasco e rechaça comparação com rivais: ‘Cruel’

Pedrinho em São Januário durante jogo entre Vasco e Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 16:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Mandatário do Vasco, Pedrinho atacou políticos opositores no clube por conta dos acordos feitos com a 777 Partners no passado. O presidente afirmou que busca novos investidores que ajudem a reduzir as dívidas do Gigante da Colina.

Além disso, o cartola fez questão de rechaçar uma comparação do Cruzmaltino com os rivais do Rio de Janeiro. Pedrinho chegou a classificar como cruel um questionamento sobre busca por títulos em meio a boa fase dos adversários regionais.

- Eu gostaria de falar que eu tinha milhões para investir, que eu queria estar competitivo, brigando por títulos. Ou contar qualquer bravatas. Mas não vou fazer isso. Se o investidor chegar, a gente acelera o processo de reestruturação (financeira). O que eu tenho que ter é responsabilidade que outros não tiveram. A gente está trabalhando, em paralelo a isso, para encontrar um investidor. Agora é muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do lado do Botafogo, pega um rival que ganhou um título e outro que vai disputar o Mundial... É muito cruel fazer essa comparação e dizer que a gente não ganha nada. Vai ser feito o processo de reestruturação. Esperamos que chegue um investidor para acelerar o processo. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito, porque alguém tem que fazer isso. Um dos pontos do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo. Senhor Salgado, Vitor Roma, Luiz Melo, Adriano Mendes, Júlio Brandt... Esses caras têm que prestar contas. Se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Pode melhorar? Pode e muito. Eu vejo um cenário para o Vasco muito positivo. Se a gente zerar a dívida, acabou o problema. Atacar as dívidas com prazos vai ser uma das exigências.

Pedrinho também fez questão de apontar o dedo para a gestão do Vasco por conta de "contratações superfaturadas" na janela de transferências de janeiro. Além disso, o presidente elogiou e "protegeu" dois reforços contratados no meio do ano.

- Pontuando sobre as contratações feitas na janela. É muito cruel fazer uma avaliação em um momento "duro". O Maxi Domínguez é muito bom jogador. O salário dele é pequeno. A gente paga em 18 meses a transação. Mas divulgam números absurdos. E ele é muito bom jogador. Eu não posso chegar e falar nada sobre modelo de jogo pela minha função. Se pedirem minha opinião, eu dou. Mas não é minha função. O Jean (Meneses) não pode ser convocado para o Chile e ser ruim. No jogo contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Ele pode ter caído de rendimento, mas é um contexto que pode fazer com que ele não renda o que se espera. Mas é muito mais fácil ir em um embalo de uma onda. O que aconteceu? Falaram que ia ter um aporte, contrataram milhares de jogadores superfaturados na perspectiva de um possível aporte. Para você diluir também é difícil, porque o mercado não é compatível com o salário e outro clube não vai pagar nem a metade. Então temos que que ser certeiros. Teve um zagueiro que a gente estava negociando e ele quis ir para o Corinthians. O outro zagueiro queria ganhar um valor que ganham os nossos principais jogadores.

Na reta final da temporada, o Vasco está muito próximo de se garantir matematicamente na Série A em 2025. Além disso, o Gigante da Colina tem grandes chances de se classificar para a próxima edição da Copa Sul-Americana e elevar suas receitas no ano seguinte.

Ex-presidente do Vasco, Salgado foi atacado por Pedrinho (Foto: Matheus Lima/Vasco)