Vasco e União Rondonópolis se enfrentam na primeira fase da Copa do Brasil, às 21h30 desta terça-feira (18), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Esta será a terceira vez que os clubes vão se enfrentar na história. Em contato com o Lance!, o presidente do Colorado, Reydner Souza, comentou o que o confronto representa.

- Representa muito. É um dos grandes clubes do futebol brasileiro, um dos clubes que tem maior torcida no Brasil. Isso é muito importante. Nós estamos disputando a Copa do Brasil há já algum período, e a gente sempre disputando ali pra pegar alguém do primeiro pote. A gente sempre pegou no primeiro pote só até em clubes grandes, né? Mas com expressão, com história, que nem o Vasco da Gama, a gente nunca cruzou - disse Reydner Souza. E complementou:

- Agora que a gente está cruzando com o Vasco, é muito importante. Isso está nos trazendo receita. Conseguimos negociar o jogo para Cariacica e isso trouxe uma boa receita pro clube. Isso pra um clube pequeno é muito importante, muito importante. A expectativa sempre é a melhor.

Reydner Souza sabe que não terá vida fácil na primeira fase da Copa do Brasil. No entanto, presidente do União Rondonópolis está confiante de que "os Deuses do futebol" podem estar olhando para o Colorado na partida.

- Nós sabemos que a missão. É difícil, só não podemos dizer que é impossível porque nós estamos falando de futebol. O futebol prega peça o tempo todo. Então a expectativa, pra mim, sempre vai ser a melhor e sempre focada e determinada em buscar o resultado, mesmo sabendo essa imensa dificuldade. Vamos dizer assim, dentro de um cenário de 100%, mas temos - analisou o presidente do União Rondonópolis.

- Nós temos um por cento, mas esse um por cento também pode virar cem, que os Deuses do futebol estejam olhando para a união na terça-feira, por que não? - finalizou.

Vasco vem de derrota para o Flamengo no Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Tudo sobre o Vasco na primeira fase da Copa do Brasil:

