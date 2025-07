Philippe Coutinho será julgado por expulsão em Vasco x Fortaleza

O novo camisa 10 do Vasco, Philippe Coutinho, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na próxima quinta-feira (10). Denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por empurrar a cabeça do atacante Marinho, do Fortaleza, o meia vascaíno pode pegar um gancho de uma a três partidas de suspensão.

continua após a publicidade

➡️Adson passa por cirurgia, recebe alta e vai começar fisioterapia no Vasco

Coutinho foi expulso na vitória por 3 a 0, contra a equipe cearense, no último dia 17 de maio. Na ocasião, Marinho foi expulso por agredir o lateral vascaíno Lucas Píton e foi cobrado pelo então camisa 11 após o lance e ambos acabaram expulsos pelo árbitro Anderson Daronco.

O atacante do Fortaleza foi denunciado no artigo 254, em caso de agressão física e terá um pena maior, de 4 a 12 partidas de suspensão. O caso está na 6ª Comissão Disciplinar do STJD. Eduardo Xible Salles Ramos é o auditor do processo de Coutinho e Marinho. O julgamento está previsto para às 10h30.

continua após a publicidade

Na última sexta-feira (04), o Vasco anunciou a permanência de Coutinho. O meia rescindiu seu contrato com o Aston Villa e ficou livre para assinar com o Cruzmaltino. O novo vínculo será válido por um ano, ou seja, até metade de 2026. Com a saída do meia Dimitri Payet, Coutinho assumiu a camisa 10 do Vasco.

Desde seu retorno ao Vasco, Coutinho já disputou 44 partidas, marcou oito gols e deu quatro assistências neste período. Sob o comando de Fernando Diniz, o então camisa 11 vem de uma das suas melhores atuações no clube até aqui, contra o São Paulo, no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Philippe Coutinho é o novo camisa 10 do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Expulsão de Coutinho gerou polêmicas

A arbitragem de Anderson Daronco gerou polêmicas na partida entre Vasco e Fortaleza, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O juiz expulsou Marinho e Coutinho no mesmo lance após os dois se desentenderem. Sálvio Spínola, comentarista de arbitragem, discordou da decisão do árbitro.

- E a lentidão do Daronco, se ele expulsou o Marinho pela cotovelada no Piton, ele tinha que ser rápido, tinha que agir e já expulsar e resolver o problema. Não resolveu, aí o Coutinho revidou, Cléber. O Marinho tá levantando, mesmo sem a força que você descreveu, pra vermelho - disse Sálvio, que seguiu:

- Tem que ser rápido, Cleber, tem que tomar a decisão e favorecer o jogo. A confusão do Marinho lá com o Piton, e com o Coutinho, quatro minutos sem jogo. Quatro minutos. Faltou o Daronco agilizar mais o jogo, tomar decisões mais rápidas, né Cléber? Pra mim, o lance do Marinho, a cotovelada foi no peito. Mas a confusão que generalizou, a do Coutinho, pra mim foi pra vermelho, que tava parado, e ele resolveu o problema dando vermelho pros dois, resolveu ali a confusão. Mas o Daronco precisa agilizar mais o jogo.

Marinho tinha a posse da bola e era marcado por Lucas Piton, lateral do Vasco. Incomodado com a pressão do defensor, o jogador deu uma braçada em Piton. Após análise do VAR, o atacante do Fortaleza foi expulso por Daronco

Indignado com a chegada de Marinho em Piton, Coutinho foi para cima do atacante do Fortaleza, que estava caído. O meia empurrou a cabeça do atacante. Após análise do VAR, Coutinho também foi expulso por Daronco.