O Vasco terá mais um tabu pela frente na volta do Brasileirão. O Cruz-Maltino não sabe o que é vencer uma partida no Novo Mané Garrincha na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🔥 Fique por dentro de tudo sobre o Vasco:

➡️ Vasco gastou mais de R$ 120 milhões em atacantes de lado do campo

➡️ Perfil dos nomes no radar do Vasco para o ataque

➡️ Análise de Vegetti e João Victor sobre as semanas de treinamentos

Após a inauguração do estádio para a Copa do Mundo de 2014, o Vasco mandou nove jogos da Série A no Mané Garrincha. Ao todo foram três empates e seis derrotas.

continua após a publicidade

O primeiro jogo foi logo um clássico contra o maior rival, o Flamengo, em 2013. O Vasco perdeu por 1 a 0. Depois empatou em 1 a 1 com o Corinthians e com o próprio Rubro-Negro no segundo turno da competição.

Em 2015, o Vasco sofreu a pior derrota no Novo Mané Garrincha. O Cruz-Maltino foi goleado pelo São Paulo, por 4 a 0. No último confronto, o clube perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0, 7ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Confira o retrospecto do Vasco no Novo Mané Garrincha pelo Brasileirão:

Ano Partida 2013 Vasco 0 x 1 Flamengo 2013 Flamengo 1 x 1 Vasco 2013 Vasco 1 x 1 Corinthians 2015 Vasco 0 x 4 São Paulo 2018 Vasco 1 x 4 Corinthians 2018 Vasco 1 x 1 Flamengo 2019 Vasco 1 x 4 Flamengo 2024 Vasco 0 x 1 Palmeiras 2025 Vasco 0 x 1 Palmeiras

Vasco venceu o Botafogo no único clássico que disputaram no ano (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O primeiro desafio do Vasco após a Copa do Mundo de Clubes será um clássico. O Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo no Estádio Mané Garrincha. O jogo, que é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 18h30.