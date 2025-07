A rivalidade do Rio de Janeiro foi um dos temperos da semifinal do Mundial de Clubes. Após a vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta terça-feira (8), o meia Andrey Santos provocou o Tricolor e não escondeu a satisfação extra por eliminar um rival de seu clube de coração, o Vasco da Gama. Para o jogador, a vitória teve um gosto especial.

Na zona mista, o Cria da Colina celebrou o resultado e a vaga na final, mas fez questão de lembrar do seu passado no futebol carioca.

'Ganhar do Fluminense também é muito bom'

Andrey Santos já havia mencionado a rivalidade antes da partida, e após o apito final, reforçou o sentimento.

— Fico muito feliz pela vitória em cima de um rival do Vasco, meu clube, clube que eu fui revelado. É claro que é muito bom ganhar, e ganhar do Fluminense também — disse o meia do Chelsea.

Ele também falou sobre o carinho que recebe da torcida vascaína. — Fico feliz pela torcida do Vasco ter esse carinho por mim, eu tenho muito carinho por ela, uma gratidão enorme — afirmou.

A trajetória de Andrey: da Série B à final do Mundial

Andrey Santos foi um dos grandes destaques do Vasco em 2022, quando foi peça fundamental no retorno do clube à Série A do Brasileirão, marcando 8 gols em 38 jogos na temporada. O desempenho chamou a atenção do Chelsea, que pagou cerca de 18 milhões de libras (R$ 113 milhões na época) para contratá-lo em 2023.

Andrey Santos jogando pelo Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Após uma passagem sem muitas oportunidades pelo Nottingham Forest, o volante foi emprestado ao Strasbourg, da França. Na última temporada europeia (24/25), foi peça-chave no time francês, que fez boa campanha e garantiu vaga na Conference League. Ele retornou ao Chelsea para a disputa do Mundial e, até aqui, já atuou em três partidas, sendo titular na vitória sobre o Palmeiras nas quartas de final.

O próximo desafio na final

Com a vaga garantida, o Chelsea de Andrey Santos agora espera o vencedor do confronto entre Real Madrid e PSG para conhecer seu adversário na grande final do Mundial de Clubes, que acontece no próximo domingo (13).

