Primeiro reforço na área. Thiago Mendes, novo volante do Vasco, desembarcou no início da noite desta terça-feira (8) para assinar com o clube. O jogador terá contrato válido com o Cruz-Maltino até o final de 2027.

Thiago Mendes vai assinar com o Vasco até o final de 2027 (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Nas primeiras palavras como novo jogador do Vasco, Thiago Mendes elogiou o técnico Fernando Diniz. Além disso, o volante contou que ainda não se sente apto para entrar em campo. Na avaliação, o jogador considera que precisa de um ou duas semanas para se preparar.

- Estou muito feliz de estar no Vasco. Diniz é um baita treinador, sempre acompanhei ele. Não estou 100%, mas em uma ou duas semanas estarei pronto para jogar pelo Vasco. Estava com saudade do futebol brasileiro. Também o pedido dos meus filhos para voltar. Agora é treinar e estar 100% à disposição do treinador - afirmou Thiago Mendes.

Thiago Mendes também mandou um recado para o torcedor do Vasco. O volante considera que tem características que vão dar alegrias aos vascaínos. O jogador vai vestir a camisa 23.

- Sou um cara bem aguerrido, confiança total. Espero dar alegrias ao torcedor do Vasco.

Nas redes sociais, o Vasco informou que Thiago Mendes assinou um pré-contrato. O jogador vai passar por exames e, na sequência, finalizará os trâmites burocráticos para ser anunciado como o primeiro reforço para sequência da temporada. Confira abaixo.

"O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o volante Thiago Mendes, que assinou um pré-contrato com o clube.

O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (8) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina."