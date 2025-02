O União Esporte Clube, popularmente conhecido como União Rondonópolis, é um clube do Mato Grosso. A equipe do futebol mato-grossense é o primeiro adversário do Vasco nesta edição da Copa do Brasil.

➡️ Vasco enfrenta União Rondonópolis na primeira fase da Copa do Brasil

Fundado em 6 de junho de 1973, o União Rondonópolis, é apelidado de "Colorado" ou "Tourão do Cerrado", atualmente, é uma das principais forças do futebol mato-grossense. O clube está em processo para se transformar em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Poucos títulos

O União Rondonópolis não tem uma história repleta de títulos. Ao todo, o clube conquistou levantou apenas seis taças. Confira abaixo.

Campeonato Mato-Grossense: 2010;

Copa FMF: 2017 e 2021;

Torneio Incentivo: 1975, 1976 e 1979.

União Rondonópolis tem um título da Campeonato Mato-Grossense (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Confronto no passado

Vasco e União Rondonópolis já se enfrentaram duas vezes na história, ambas pela Copa do Brasil. Na primeira partida, um empate em 2 a 2. Já na segunda, o Cruz-Maltino venceu e eliminou o adversário da competição.

Momento na temporada

O União Rondonópolis é o quinto lugar do Campeonato Mato-Grossense, com 7 pontos. Esta posição na tabela garante uma vaga para a segunda fase da competição, que é eliminatória. O Colorado também está nas quartas de final da Copa Verde e vai enfrentar o Goiás nos dias 12 e 19 de fevereiro.

Como será o 2025 do União Rondonópolis?

Além de disputar o Campeonato Mato-Grossense e a Copa Verde, o União Rondonópolis está na Série D do Campeonato Brasileiro. O Colorado pode encontrar outro clube carioca em 2025 nesta competição: o Nova Iguaçu.

A casa do União Rondonópolis

O Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes, o Caldeirão, é a casa do União Rondonópolis. O local tem a capacidade para aproximadamente 19 mil torcedores.

Vasco enfrenta o União Rondronópolis na Copa do Brasil (Foto: Gil Gomes/AGIF)

