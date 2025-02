Copa do Brasil 2025: quais os grandes jogadores que atuarão na primeira fase?

Com as presenças de Vasco, Fluminense, Atlético-MG e Grêmio, a primeira fase da Copa do Brasil contará com grandes nomes em campo. Os jogos da competição doméstica iniciam no dia 18 de fevereiro e se encerram no dia 27 de fevereiro.

Dentre os atletas mais renomados que entrarão em campo em diversas praças do país estão Philippe Coutinho, Germán Cano, Hulk e Braithwaite. São nomes que geram expectativa por conta do que construíram no Brasil, mas também fora do país.

Vasco liderado por Coutinho

Grande nome do Vasco, Philippe Coutinho pode defender o Cruz-Maltino diante do União Rondonópolis, na terça-feira (18). O meia foi preservado do jogo contra o Sampaio Corrêa, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, por conta de um edema na coxa esquerda. O camisa 11 trabalha na sua recuperação e pode ser um dos astros na Copa do Brasil.

Mas além de Coutinho, o Gigante da Colina conta com as presenças de Dimitri Payet e Pablo Vegetti. Enquanto o francês brilhou pelos gramados da Europa, principalmente com as camisas do Olympique Marseille e West Ham, o Pirata é um dos principais artilheiros do país desde que foi contratado pelo Vasco, em 2023.

Fluminense e os campeões da Libertadores

Dois dos principais nomes do Fluminense não devem estar disponíveis para o confronto contra o Águia de Marabá. Enquanto Thiago Silva se recupera de uma lesão no calcanhar esquerdo que o afastou dos gramados por um mês em 2024, Ganso está fora de ação por conta de uma miocardite.

Ainda assim, o Tricolor contará com Germán Cano e Jhon Arias, que são dois dos principais astros da companhia liderada por Mano Menezes. A dupla campeã da Libertadores deve jogar contra o Azulão e empolgar os torcedores locais.

Atlético-MG de Hulk

Visitante contra o Tocantinópolis, o Atlético-MG contará com Hulk para buscar classificação na primeira fase da Copa do Brasil. Mas além disso, o ex-jogador da Seleção Brasileira deve atrair uma grande quantidade de torcedores.

Além do astro, o Galo também conta com outras peças relevantes dentro do elenco, como Bernard, que disputou a Copa do Mundo de 2014, Deyverson, Júnior Santos e Guilherme Arana. O elenco recheado de bons jogadores deve atrair uma multidão de fãs.

Dinamarquês do Grêmio

Sem um grande astro desde a saída de Luís Suárez, o Grêmio ainda dá motivos para arrastar uma multidão de amantes do futebol. O maior nome do Tricolor é o atacante dinamarquês Braithwaite, que possui passagem recente pelo Barcelona.

Contratado no meio de 2024, o atleta foi um dos principais nomes do Imortal na reta final do Brasileirão e é o vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho. Mas a equipe de Gustavo Quinteros também conta com Cuellar e outros atletas conhecidos do futebol nacional.