O Vasco segue dependendo de si para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Mesmo com a derrota para o Flamengo, os outros resultados favoreceram o Cruz-Maltino na tabela da competição.

Resultados a favor do Vasco:

Derrota do Sampaio Corrêa (3 a 1 para o Volta Redonda); Fluminense não venceu por 3 gols de diferença (2 a 0 para o Fluminense); Derrota do Maricá (3 a 1 para a Portuguesa).

Uma simples vitória sobre o Botafogo garante o Vasco nas semifinais do Carioca. Caso não vença o rival, o Cruz-Maltino vai depender de uma série de resultados para se classificar para as semifinais.

O Cruz-Maltino ocupa a quarta posição na tabela do Carioca. Todos os clubes, do nono colocado em diante, têm condições de ultrapassar o Cruz-Maltino.

Na última rodada do Campeonato Carioca, o Vasco fará o último clássico nesta primeira fase do estadual. O Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo, às 16h de domingo (23), em São Januário.

