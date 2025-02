União Rondonópolis e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis. O duelo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A transmissão da partida será no SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

Tudo sobre o jogo entre União Rondonópolis x Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

União Rondonópolis e Vasco

Primeira fase - Copa do Brasil

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Kléber Andrade, em Espírito Santo;

📺Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view);

Vegetti em ação pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

União Rondonópolis (Técnico: Leandro Sena)

Fernando Nunes; Arthur Amorim, Bennê, Márcio e Carlão; Iury, Ikson e Nathan; Gabriel Bigode, Francisco Gionnotti e Vitinho.

Vasco (Técnico: Fabio Carille)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Coutinho (Payet) e Paulinho; Zuccarello e Pablo Vegetti.

