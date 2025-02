O Vasco enfrenta o União Rondonópolis, do Mato Grosso, na primeira fase da Copa do Brasil. O adversário foi definido no início da tarde desta sexta-feira (7), em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida deve ocorrer nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro.

Este será o terceiro confronto na história dos clubes. Caso elimine o União Rondonópolis, o Vasco pode pegar o Barcelona, de Rondônia, ou o Nova Iguaçu. Este duelo será válido já pela segunda fase da Copa do Brasil.

🗒️ REGRAS

Nas fases iniciais, os confrontos da Copa do Brasil serão disputados em jogo único. O mando será definido com base no posicionamento inferior no ranking.

A partir desta edição, os visitantes não contam mais com a vantagem do empate no tempo regulamentar. Em caso da partida terminar com o placar igual, a disputa vai para os pênaltis.

💸 PREMIAÇÃO

A CBF vai distribuir mais de R$ 500 milhões aos 92 clubes que vão participar da competição.