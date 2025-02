Calor 4 faz Ferj alterar horários de jogos do futebol feminino

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) prepara medidas para lidar com o "Calor 4", nível atingido na cidade nesta segunda-feira (17). Com a previsão de altas temperaturas para os próximos dias, os jogos da segunda rodada da Copa Rio Feminina, antes previstos para as 15h de quarta-feira (19), ganharão novos horários.

Desta forma, o clássico entra Flamengo e Botafogo, na Gávea, e o duelo entre Pérolas Negras e Vasco, no estádio Izaltino Carneiro Ribeiro, em Cachoeira de Macacu, município a cerca de 80km da capital fluminense, devem ser realizados à noite da mesma quarta-feira. Ainda não há definição de nova hora.

🗣️ Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, dá diretriz

No último domingo (16), a prefeitura do Rio de Janeiro, representada por Eduardo Paes, realizou uma coletiva para alertar e orientar a população sobre as melhores formas de lidar com a forte onda de calor no estado. A entrevista aconteceu no Centro de Operações Rio (COR). A prefeitura recomenda que seja evitada a exposição direta ao sol nos horários de pico de calor.

— A ciência hoje nos permite entender os efeitos nocivos desse excesso de calor na saúde das pessoas, podendo levar até a morte. A gente quer que os cariocas vão para a rua, se divirtam, aproveitem o que a cidade tem de melhor. Mas é importante se proteger, entender que o calor tem sido cada vez maior — orientou o prefeito Eduardo Paes.

O prefeito, no entanto, explicou que a prefeitura não suspenderá nenhuma atividade na cidade, deixando a decisão a cargo dos organizadores.

Eventos cancelados no RJ

A prefeitura de Barra Mansa, município do Rio, aderiu às recomendações do calor extremo e suspendeu a maioria das aulas. As escolas vão abrir somente das 7h às 10h30 pelos próximos três dias.

— Os alunos e professores serão liberados e não haverá aulas no decorrer do dia e à noite. As escolas ainda seguirão abertas até às 13h, caso algum aluno deseje merendar na unidade — comunicou a prefeitura.

No domingo (16), a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis cancelou o ensaio que aconteceria na Praia de Copacabana, também por conta do "calor extremo".

