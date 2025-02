O ex-jogador Romário revelou qual torcida do Rio de Janeiro ele considera a mais fiel dentre as quatro maiores: Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Ao fazer uma análise dos clubes cariocas, durante entrevista ao canal "Goat", o Baixinho cravou que a torcida cruzmaltina é a mais fiel.

- A torcida do Vasco está sempre com o time, independente da situação, está sempre apoiando. Na chuva ou no sol, bom ou ruim, em São Januário, Mesquita, Olaria, Bariri, Arapiraca... Não estou desprezando esses lugares, mas to comparando com templos do futebol, como o Maracanã, e esses são estádios menores - começou.

O Vasco é um time que tem uma torcida que não desiste. Está sempre empurrando o time independente do lugar.



- O Vasco é um time que tem uma torcida que, p@rr#, cara, não desiste. Tá sempre empurrando o time para cima, para baixo, independente do lugar. E o Vasco é o time que eu tenho muita gratidão. Eu entrei lá com 19 anos, depois saí para jogar em outros clubes e voltei. Terminei lá oficialmente. Meu último jogo foi pelo Vasco, fiz o milésimo gol lá - declarou Romário sobre o Vasco e a torcida cruz-maltina.

Romário pelo Vasco

Revelado pelo Vasco, Romário teve uma carreira de destaque no Cruzmaltino. Com a camisa alvinegra, o Baixinho teve cinco passagens, sendo um dos maiores artilheiros da história do clube. O ano de maior destaque foi o de 2000, quando o atacante foi protagonista do título do Brasileirão da ocasião.

