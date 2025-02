Copa do Brasil: o que esperar dos clubes da Série A na primeira fase?

Nove clubes da Série A fazem suas estreias na primeira fase da Copa do Brasil nas próximas duas semanas e de olho na classificação para a etapa seguinte. Vasco, Fluminense, Atlético-MG, Grêmio, RB Bragantino, Vitória, Juventude, Ceará e Sport são os representantes da elite do futebol nacional no início do torneio mais democrático do país.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Copa do Brasil 2025: quais os grandes jogadores que atuarão na primeira fase?

➡️ Copa do Brasil 2025: como nova regra impacta estratégia dos visitantes?

Apesar dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil serem decididos em confronto único, as nove equipes entram como favoritas. No entanto, os clubes grandes não possuem mais a vantagem do empate para avançar automaticamente à segunda fase, o que faz com que entrem em campo com a responsabilidade de arrancar a vitória nos 90 minutos. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nos pênaltis.

União Rondonópolis x Vasco

O União Rondonópolis ocupa a 5ª colocação do Campeonato Mato-Grossense e está com a classificação ao mata-mata ameaçada restando duas rodadas para o fim do estadual. O Vasco entra em campo na terça-feira (18) com amplo favoritismo sobre o adversário, principalmente pelo fato de o jogo ter sido transferido para a Cariacica, no Espírito Santo, o que diminui a viagem do Cruz-Maltino na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Águia de Marabá x Fluminense

O Fluminense encara um dos mais tradicionais clubes do Pará e o atual campeão estadual, além de ter que fazer uma viagem complicada, uma vez que o mando do jogo foi transferido para a cidade de Paraupebas (PA). Embora Thiago Silva siga sendo dúvida, enquanto Ganso não vá jogar, o Tricolor entrará em campo com a responsabilidade de voltar ao Rio de Janeiro com a classificação em mãos.

Tocantinópolis x Atlético-MG

O Tocantinópolis é o segundo clube com mais títulos do Campeonato Tocantinense e vem em uma sequência de quatro finais consecutivas. Ainda assim, o Atlético-MG é o atual finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, possui um dos melhores elenco do país e um alto investimento para ser considerado favorito no confronto da próxima terça-feira (18), em Tocantinópolis.

continua após a publicidade

São Raimundo-RR x Grêmio

Adversário do Grêmio na Copa do Brasil, o São Raimundo ainda não estreou em 2025, pelo Campeonato Roraimense. Com isso, o Tricolor enfrentará um rival tecnicamente mais frágil, mas também sem ritmo de jogo, uma vez que adiou seus dois primeiros compromissos no estadual por conta do duelo no torneio nacional.

Outras equipes da Série A na Copa do Brasil

O Vitória visita o Maranhão; o Ceará viaja para pegar o Sergipe; o Juventude (RS) encara o Maringá no Norte do Paraná; o Sport encara fora de casa o Operário de Várzea Grande-MT; e o RB Bragantino vai ao Sertão Paraibano para duelar com o Sousa. O Massa Bruta possui o adversário mais complicado, uma vez que o Sousa é o atual campeão paraibano e foi o responsável pela eliminação do Cruzeiro na primeira fase da edição passada da Copa do Brasil.

Confira a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil

18/2 (terça-feira)

19h: Tocantinópolis-TO x Atlético-MG - Estádio João Ribeiro - Tocantinópolis (TO)

21h30m: União Rondonópolis-MT x Vasco-RJ - Estádio Kleber Andrade - Cariacica (ES)

19/2 (quarta-feira)

19h: Santa Cruz-RN x Náutico-PE - Frasqueirão - Natal (RN)

19h30m: Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA - Francisco Vasques - Belém (PA)

19h30m: São Raimundo RR x Grêmio RS - Canarinho - Boa Vista (RR)

19h30m: Trem-AP x Brusque-SC - Zerão - Macapá (AP)

19h30m: Boavista-RJ x CSA-AL - Elcyr Resende - Bacaxá/Saquarema (RJ)

20h: CSE-AL x Tombense-MG - Juca Sampaio - Palmeira dos Índios (AL)

20h: Porto Velho-RO x Cuiabá-MT - Aluízio Ferreira - Porto Velho (RO)

20h: Capital-DF x Portuguesa-RJ - Estádio JK - Paranoá (DF)

21h: Independência-AC x Manaus-AM - Arena da Floresta - Rio Branco (AC)

21h30m: ASA-AL x Atlético-GO - Coaracy da Mata - Arapiraca (AL)

20/2 (quinta-feira)

20h: Rio Branco de Venda Nova-ES x Amazonas-AM - Kleber Andrade - Cariacica (ES)

21h30m: Olaria-RJ x ABC-RN - Moça Bonita - Rio de Janeiro (RJ)

25/2 (terça-feira)

19h: Maranhão-MA x Vitória-BA - Castelão - São Luís (MA)

19h30m: Maringá-PR x Juventude-RS - Willie Davids - Maringá (PR)

19h30m: Barcelona-BA x Athletic-MG - Waldomiro Borges - Jequié (BA)

20h: Operário-MS x Criciúma-SC - Jacques da Luz * - Campo Grande (MS)

21h30m: Pouso Alegre-MG x Athletico-PR - Manduzão - Pouso Alegre (MG)

21h30m: Operário de Várzea Grande-MT x Sport Recife - Arena Pantanal - Cuiabá (MT)

26/2 (quarta-feira)

16h: Dourados-MS x Caxias-RS - Douradão - Dourados (MS)

19h: Guarany-RS x Altos-PI - Estrela D'Alva - Bagé (RS)

19h: Parnahyba-PI x Confiança-SE - Pedro Alelaf - Parnahyba (PI)

19h: FC Cascavel-PR x América-MG - Olímpico Regional - Cascavel (PR)

19h30m: Jequié-BA x Retrô-PE - Waldomiro Borges - Jequié (BA)

19h30m: GAS-RR x Remo-PA - Canarinho - Boa Vista (RR)

19h30m: Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO - Arena Plínio Marin - Votuporanga (SP)

19h30m: Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ - Rosenão - Paraupebas (PA)

20h: Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ - A definir - A definir

20h: Maracanã-CE x Ferroviário-CE - Domingão - Horizonte (CE)

20h: União-TO x América-RN - Mirandão - Araguaína (TO)

20h: Oratório-AP x São José-RS - Zerão - Macapá (AP)

21h: Humaitá-AC x Operário-PR - Arena da Floresta - Rio Branco (AC)

21h30m: Concórdia-SC x Ponte Preta-SP - Domingos Machado - Concórdia SC

27/2 (quinta-feira)

19h: Ceilândia-DF x Coritiba-PR - Abadião - Brasília (DF)

19h30m: Sergipe-SE x Ceará-CE - Arena Batistão - Aracaju (SE)

20h: Portuguesa de Desportos-SP x Botafogo-PB - Canindé - São Paulo (SP)

20h: Rio Branco-ES x Novorizontino-SP - Kleber Andrade - Cariacica (ES)

21h30m: Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP Marizão - Sousa (PB)

21h30m: Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO - Major Levy Sobrinho - Limeira (SP)

Clubes de Série A na primeira fase da Copa do Brasil 2024?

Sousa 2 x 0 Cruzeiro

Fluminense-PI 0 x 2 Fortaleza

Operário-MT 0 x 0 Criciúma

ASA 0 x 2 Internacional

Marcílio Dias 1 x 3 Vasco

Iguatu 0 x 0 Juventude

Cianorte 0 x 3 Corinthians

União Rondonópolis 1 x 3 Atlético-GO

Moto Club 0 x 4 Bahia