O Vasco publicou a lista dos jogadores relacionados que vão enfrentar o União Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será nesta terça-feira (18), às 19h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

A principal novidade é a presença de Rayan. O jovem atacante de 18 anos, que estava disputando o Sul-Americano com a Seleção Brasileira sub-20, está de volta e se apresentará ao Cruz-Maltino diretamente em Vitória.

Rayan foi um dos principais destaques do Brasil no Sul-Americano sub-20. Ao todo, o cria do Vasco disputou nove partidas e marcou dois gols.

Lista de relacionados do Vasco

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas e Mauricio Lemos;

Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Souza e Tchê Tchê;

Meias: Coutinho, Lukas Zuccarello, Paulinho e Payet;

Atacantes: Alex Teixeira, Jean David, Maxsuell, Rayan e Vegetti.

